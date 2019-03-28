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28.03.2019
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İklim değişikliğinin getirdiği doğal afetler, geçen yıl 62 milyon kişiyi etkiledi

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Dünya Meteoroloji Örgütü, iklim değişikliği nedeniyle aşırı hava koşullarının sebep olduğu doğal afetlerin 2018’de 62 milyon kişiyi etkilediğini açıkladı.  

Dünya Meteoroloji Örgütünün bugün açıklanan ”Küresel İklim Durumu” raporunda, iklim değişikliğinin ”fiziksel ve finansal etkilerininin arttığı” vurgulandı. 

Rekor seviyedeki sera gazı salınımının küresel sıcaklıkları giderek daha tehlikeli sevileyelere yükselttiği belirtilen raporda, son dört yılın şimdiye kadar kaydedilen en sıcak seneler olduğu ifade edildi. 

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Örgütün 1994’te ilk raporu yayımlandığında atmosferdeki milyon parçacık (ppm) içindeki karbondioksit yoğunluğunun 357.0 ppm olduğu ancak geçen yılki ortalamanın 405.6 ppm’ye ulaştığına dikkatin çekildiği raporda, sera gazı salınımlarının daha fazla artmasının beklendiği belirtildi. 

Raporda, ”2018’te aşırı hava koşullarının neden olduğu doğal afetler yaklaşık 62 milyon kişiyi etkiledi.” ifadesine yer verildi. 

Rapora göre, 35 milyon kişi sellerleden, 9 milyon kişi ise kuraklıktan etkilenirken, Avrupa, ABD ve Japonya’da sıcak hava dalgası ile orman yangınlarına bağlı bin 600’den fazla ölüm yaşandı. 

Örgüt, raporunda deniz seviyelerinin de 2018’de bir önceki yıla göre 3.7 mm yükseldiğini bildirdi.

”Dönüşü olmayan bir noktadayız”

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, raporun açıklandığı BM Genel Merkezinde düzenlenen basın toplantısında, 23 Eylül’de New York’ta gerçekleştirilecek İklim Zirvesi’ne katılacak liderlere, ”Konuşmayla değil planla gelin” çağrısı yaptı. 

Guterres, dönüşü olmayan bir noktaya gelindiği uyarısında bulunarak, iklim değişikliğine karşı çabaların artırılmasını istedi. 

Paris İklim Anlaşması’nda küresel sıcaklık ortalamasının 1,5 dereceden fazla artmasını önleme hedefine ulaşılabilmesi için sera gazı salınımının 2030 yılında 2010 yılına göre net olarak yüzde 45 azaltılması, 2050 yılı itibariyle net olarak sıfırlanması gerektiği ifade ediliyor.

KaynakAA
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