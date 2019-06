İklim için işgal et!

İklim krizi kritik boyutlara ulaştığından beri Avrupa’nın pek çok yerinde de krizi ciddiyetle ele almayan iktidarlara karşı protestolar sürüyor.

Gençlerin, öğrencilerin yoğun katılım gösterdiği yürüyüşler ve boykotların yanı sıra işgal eylemleri de düzenleniyor. Almanya’da hükümetin fosil yakıtlarla mücadele politikalarını yetersiz bulan iklim aktivistleri, tartışmalı Garzweiler açık maden ocağını işgal etti. Polis, ülkenin batısında bulunan dev linyit madeninde yürümelerine izin vermemesine rağmen polis kordonunu aşan eylemciler, koşarak maden ocağının etrafına dağıldı.

Hükümet taahhütlerine uymuyor

Almanya iklim değişikliği ile mücadele kapsamında 2050 yılına dek karbon salınımını sıfıra indirmeyi taahhüt ediyor. İklim aktivistleri ise, Garzweiler açık linyit maden ocağı gibi işletmelere işaret ederek, atılan adımların yeterli olmadığını belirtiyor. Cuma günü de Aachen şehrinde şu ana kadarki en geniş katılımlı ‘Gelecek için Cumalar’ (Fridays for future) eylemi düzenlendi. İsveçli öğrenci Greta Thunberg’in “İklim için okul grevi” sloganıyla başlattığı protesto gösterileri kapsamında, 20 bin ila 40 bin kişi kömürden vazgeçilmesi çağrısında bulundu.

İlginizi çekebilir: Almanya'da 2 savaş uçağı havada çarpıştı

Dev katılımlı orman işgali

Geçen yıl da Almanya’da Almanya’nın Köln kenti yakınlarında bulunan 12 bin yaşındaki Hambach Ormanı’nın linyit madeni genişletme çalışmaları sebebiyle yok olmaması için çevreciler işgal eylemi düzenlemişti. Hükümet, Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki Köln ile Kerpen şehirleri arasındaki ormanlık alanda, kamp kuran aktivistleri binlerce polis yığarak gözaltına almıştı. Çevrecilerin ormanlık alana kurdukları ağaç evlerin de bir kısmı yakılmıştı. Linyit maden ocağından dolayı ormanda bulunan ağaçların yüzde 90’ı kesilmiş, Aktivistler ise ağaçların üzerinde inşa ettikleri evlerde yaşayarak kalan yüzde 10’luk kısmı kurtarmaya çalışmışlardı.

***

New York Times’a iklim protestosu

New York Times gazetesinin iklim değişikliğini yeterince haber yapmadığı gerekçesiyle düzenlenen protestoya polis saldırdı. 70 kişi gözaltına alındı. Protesto esnasında, konuşma yapan Eve Mosher isimli aktivist, iklim değişikliğinin aciliyet arz ettiğini belirterek, New York Times’ın her gün iklim değişikliği konusunu manşetine taşıması gerektiğini kaydetti.