İklim krizi Almanya’da mahalle meclisi yarattı

Almanya’da iklim krizi sonucu son iki yılda 18 milyon ağaç susuzluktan kurudu. Köln kentinde küçük bir işletme sahibinin yaşadığı semtteki ağaçları kurtarmak için geliştirdiği eylem planı sosyal medyada ve Alman basınında geniş yankı uyandırdı.

Saat 21’den sonra su kovasıyla birlikte gelenlere su temin eden işletme önünde mahalle sakinleri önemli bir çevre aktivitesine katkı koymakla kalmayıp, bundan sonrası içinde mahallenin sorunlarına birlikte müdahale edecekleri bir semt konseyi kurdular.

KOMŞULUK FESTİVALİ

Aynı zamanda Haziran Hareketi aktivisti, olan işletmeci “hem birlikte ortak bir iş yapmanın mutluluğunu paylaştık, hem sağlıklı komşuluk ilişkilerine vesile olduk” diye konuştu. Kurdukları inisiyatif ile insanları yaşam alanlarına, doğaya ve her türden insani ilişkiye sahip çıkmayı arzuladıklarını belirtirken, 4 Eylül tarihinde “Komşuluk festivali” düzenleyeceklerini de sözlerine ekledi.