İklim krizi grevine ünlülerden destek

Dilek Yeğin

İklim krizine dikkat çekmek amacıyla geçen ağustos ayında İsveç Parlamentosu önünde başlattığı grevle dikkatleri üzerine çeken Greta Thunberg’in çağrısıyla dünyanın dört bir tarafında sokağa çıkan öğrenciler İngiliz The Guardian’a yazdıkları mektupla yetişkinleri de greve çağırdı.

Öğrencilerin çağrısı üzerine 20 Eylül’de yapılacak iklim grevine ünlü yazarlar, oyuncular, sinemacılar, sporcular ortak bir bildiriyle karşılık verdi. Ünlü yazarlar Margaret Atwood, Naomi Klein, dünyaca ünlü dilbilimci Noam Chomsky, Avustralya İklim Komisyonu üyesi Prof. Tim Flannery, yönetmen Michael Mann, oyuncu Mark Ruffalo, beyzbol oyuncusu Chris Taylor gibi isimlerin de yer aldığı imzacılar ikim krizine karşı öğrenci direnişlerinde saf tutacaklarını açıkladı.

ÖĞRENCİLERİN SAFINDAYIZ

Gençlerin çağrısı üzerine yazılan bildiride “Geleceğimizi sağlama almanın yegâne yolu, gündelik hayatın olağan akışını bozmaktan geçiyor. Başımızdaki belaları çözmeyi okul çocuklarına bırakmakta temel bir haysiyetsizlik var. Yetişkinlerin yetişkin gibi hareket etmesinin zamanı geldi artık” denildi.

Greve geniş katılım çağrısı da yapılan bildiride şunlar kaydedildi:

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“Herkesin bize katılamayacağını biliyoruz. Fena halde eşitsiz bir gezegende kimi insanlar var ki tek bir gün bile gündelik ücretini almadan yaşayamıyor; ya da buna kalkıştıkları an onları işten atacak patronlara çalışıyorlar. Yine bazı iş kolları var ki bir an için bile durdurmaya gelmez, acilde çalışan doktorlar daima görevlerinin başında olmak zorundalar. Bununla birlikte, birçoğumuz da gündelik olağan hayat alışkanlıklarımızı 24 saat için bir kenara bırakabilir, geri döndüğümüzde onları yerli yerinde bulacağımızdan emin olabiliriz. Umarız herkes o gün hiç olmazsa birkaç dakikasını şehirde bir parkta, kırda bir tarlada ya da oturduğu binanın çatısında sırf şu dünyanın güzelliğini içine çekmek için geçirir – ki bu güzelliği korumak bizim için bir ayrıcalıktır. İşimizin bir bölümünü işte o geleceği korumaya ayırmalıyız.”

GREVLER HER YERDE

Greta Thunberg’in geçen ağustos ayında iklim krizine dikkat çekmek için cuma günleri okula gitmeyerek İsveç Parlamentosu önünde yaptığı gösterilerle başlayan okul grevleri kısa sürede dalga dalga yayılarak, dünyanın dört bir tarafında sokağa çıkan öğrenciler iklim krizine dikkat çekmişti.

24 Mayıs’ta dünya çapında 125 ülkede iki milyon civarında öğrenci okul grevine çıktı.

Türkiye’de de İstanbul başta olmak üzere birçok farklı şehirde öğrenciler, enerji politikalarının değişimi, sera gazı emisyonlarının acil önlemler ile düşürülmesi ve Paris Anlaşması’nın hedeflerine uyulması için ülkelerin en acil şekilde harekete geçmesini talep ediyor.