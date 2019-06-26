İklim krizi insan haklarını da tehdit ediyor

Dilek Yeğin

Birleşmiş Milletler’in insan hakları ve yoksullukla ilgili özel raportörü Philip Alston küresel ısınmanın temel insan ihtiyaçlarının karşılanmasına vereceği zararın yanı sıra hukuk devletini ve demokrasiyi tehlikeye atacağını, sınıfsal ayrışmayı arttıracağına dikkat çekti. Alston’un BM İnsan Hakları Komitesi için hazırladığı rapora göre, yoksul bölgeler karbon salınımının sadece yüzde 10’unu gerçekleştirdiği halde krizin yükünün yüzde 75’ini sırtlayacak.

Alston, iklim krizinin sınıflar arası ayrışmayı keskinleştireceğini vurgulayarak zenginlerin krizin yaratacağı etkilerden kaçma imkanı varken dünyanın geri kalanının acı çekmeye devam edeceğini, bunun örneklerinin şimdiden görülmeye başlandığını yazdı. 2012’de Atlantik Okyanusu’nda gerçekleşen ve en büyük kasırga olarak kayda geçen Sandy Kasırgası’nı örnek gösteren Alston, dar gelirli New Yorklular temel ihtiyaçlarına erişemezken şehrin zengin kesiminin jeneratörleri ve kasırganın etkilerine karşı aldıkları binlerce kum torbasıyla normal hayatlarına devam ettiklerini hatırlattı.

IRKÇILIK ARTABİLİR

Raporda, “Yoksunluk, toplumu milliyetçiliğe, yabancı düşmanlığına ve giderek ırkçılığa yönlendirebilir. Dengeli bir insan hakları politikası yürütebilmek giderek zorlaşacak” diyerek sağ hareketlerin güç kazanmak için iklim krizinden de yararlanabileceğini anlattı.

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Alston, insan hakları savunucularının iklim krizini ana sorun olarak ele almamasını eleştirdi. BM İnsan Hakları Komitesi’nin bu konudaki çalışmalarının insan haklarını bekleyen tehlikeye ve krizi engellemek için yapılması gereken kökten dönüşümlere yer vermediğini söyledi.

Uluslararası anlaşmaların da etkisiz kaldığını ifade eden Alston, Paris İklim Anlaşması’nın küresel sıcaklık artışını iki derecenin altında tutma hedefinin dünyayı yine kritik eşikte bırakmasını ve daha ilerisi için bir eylem planlanmamasını eleştirdi. Alston, “Devletler her türlü bilimsel uyarıya kulaklarını tıkamayı tercih etti ve sonunda o zamanlar kıyamet senaryosu olarak sunulan bulguların elimizdeki en iyi senaryoya dönüştüğü noktaya geldik” dedi.

TRUMP’IN AKTİF SESSİZLİĞİ

Raporda ABD Başkanı Trump, iklim krizi konusundaki sessizliği, şirketlerin yanında saf tutması, çevresel düzenlemelerdeki geriye gidişi tetiklemesiyle ve Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun, Amazon’daki yağmur ormanlarını maden şirketlerine açma vaadi negatif örnekler olarak yer aldı. Devletlere ve fosil yakıt kullanan şirketlere karşı açılan iklim davaları, Greta Thunberg önderliğindeki öğrenci boykotları ve Yokoluş İsyanı da cesaret verici hamleler olarak değerlendirildi.

Krizi engelleyebilmek için ihtiyaç duyulan değişikliklerin uzun süredir ihmal edilen sosyal ve ekonomik hakları sağlama konusunda devletler için bir katalizör işlevi de görebileceğini belirtilen raporda “İnsan hakları yaklaşan kaostan yine de sağ çıkamayabilir” denildi.