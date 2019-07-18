İklim krizi

KONUK YAZAR: Ege Edman

Petrol türevlerini kullanarak; arabalar, uçaklar vb araçlar ile her yere çok kolay ulaşım sağlıyor, çok fazla plastik kullanıyor ve et tüketiyor, ağaçları kesip yerlerine lüks binalar yapıyor, kömür ve doğalgaz sayesinde sıcacık evlerde yaşıyor, çok konforlu bir hayat sürüyoruz. Fakat bunların hepsini yaparken atmosfere çok fazla miktarda karbon gazı salıyoruz. Havadaki karbon gazının artması da Dünya’nın hızla ısınmasına ve iklim değişikliklerine yol açıyor. Yani ‘’KÜRESEL ISITMAYA’’!!!

İnsanlar, 1900’lerin başından bu yana Dünya’nın ortalama 1,0°C ısınmasına sebep oldu. Küresel ısıtma, şimdiden kuraklık ve seller gibi aşırı hava olayları, deniz seviyesinde yükselme ve buzulların erimesi olarak etkisini göstermeye başladı. Bilim bize, birçok ‘’kalıcı’’ etkiyi önleyebilmek için küresel ısıtmayı 1,5°C ile sınırlandırmamız gerektiğini söylüyor. Ancak atmosferdeki karbon gazı artışı aynı şekilde devam ederse bu ortalama 2030 yılından sonra 1,5°C sınırını geçecek.

Bunun gerçekleşmesi halinde Türkiye gibi hassas bölgelerde su kıtlığı riski artacak, nehir ve göllerdeki tatlı su miktarının %10’undan fazlası azalacak, kara ve deniz yaşamı olumsuz etkilenecek, tarımsal üretim düşecek, gıdaya erişim çok zorlaşacak. Türkiye’nin tümü için %30’lara varan yağış azalması görülecek, bitki ve hayvanlar (özellikle göçmen canlılar) bu iklim değişimine ayak uyduramayacak ve yerel ölçekte soyları tükenecek, deniz ekosistemleri çökecek… Günümüz ikliminde yılda ortalama 1 ila 3 sıcak hava dalgası yaşanıyor ancak karbon emisyonları (atmosfere saldığımız karbon miktarı) bu şekilde artmaya devam ederse sıcak hava dalgalarının sayısı 5 kat artacak.

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Dünya’nın Sanayi Devrimi öncesi (1900’lerin başı) ortalamalara göre sadece 1,5°C daha sıcak olması, geri dönüşü imkânsız bir yola gireceğimiz anlamına geliyor. Buna engel olabilmek için yalnızca “11” yılımız kaldı ve artık aldığımız bireysel önlemler Dünya’nın hızla ısınmasını engellemiyor. Bu yüzden büyük şirketlerin, ülkeleri yönetenlerin ve elinde küresel ısıtmayı durdurabilecek etkili kararlar alma yetkisi bulunan insanların harekete geçmeleri ve Dünya çapında önlemler almaları gerekiyor. Eğer bu 11 yıl içerisinde Dünya’nın ısınmasını durduramazsak, bu durum bizi çok zorlu bir süreç ile karşı karşıya bırakacak.

Bütün bunlara rağmen atmosfere her geçen gün daha da fazla karbon gazı salmaya devam ediyor ve hiçbir önlem almamakta direniyoruz! Artık çok uzun süredir içinde bulunduğumuz konforlu uykumuzdan uyanmamız ve elinde küresel ısıtmayı durdurmak için kararlar alma yetkisi bulunan insanları bu çok önemli kararları almaya ikna etmemiz gerekiyor. Henüz çok geç değil ama hemen “şimdi” bir şeyler yapmalıyız! “ŞİMDİ”!!!