‘İklim savaşçıları’ okulu kırdı

Dün dünya genelinde 100’den fazla ülkeden öğrenciler gelecekleri için eylemdeydi. “Okulu kıran” öğrenciler, “Fridays for Future” (Gelecek için cumalar) sloganıyla küresel ısınmaya dikkat çekmeye çalıştı. Geçen yıl o dönem 15 yaşındaki Greta Thunberg’in İsveç parlamento binasının önünde kendi hazırladığı “İklim için okul boykotu” yazılı pankartla yaptığı oturma eylemi “Fridays for Future” eylemlerinin başlamasına ön ayak oldu.

‘Temiz bir dünya istiyoruz’

İstanbul’da 11 yaşındaki Atlas Sarrafoğlu öncülüğünde Bebek Parkı’nda toplanan ve yaşları 6 ile 15 arasında değişen çocuklar parkta yürüyüş düzenledi. “Geleceğimi yok etme”, “ağaçlarımı kesme”, “fosil yakıtlardan vazgeç”, “Geleceğim için önlem al” sloganları atan çocuklar, pankartlarını da kendileri hazırladı. Parkta kısa bir konuşma yapan Atlas, “İklim değişikliğine yol açan kömürü siz yaktınız. Petrolü siz kullandınız. Ormanları siz büyükler kestiniz. Denizleri biz çocuklar kirletmedik. Balinaların karnındaki plastikleri biz denize atmadık. Betondan binaları biz çocuklar dikmedik. Greta Thunberg diyor ki, ‘Eviniz yanıyormuş gibi hareket etmenizi istiyorum, çünkü yanıyor ’ Evimizi biz çocuklar yakmadık. Ama hepimiz aynı evdeyiz. Biz çocuklar temiz bir dünya istiyoruz. Çünkü biz de çocuklarımıza miras bırakabileceğimiz bir dünya istiyoruz” ifadelerini kaydetti.

‘Acilen bir şey yapılmalı

Bir eylem de Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde vardı. Bir grup öğrenci, İsveçli Greta Thunberg’in çağrısıyla başlatılan ‘İklim İçin Okul’ boykotuna destek verdi. Ayvalık Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 8’inci sınıf öğrencisi Ege Edman’ın çağrısıyla, bir grup öğrenci Cumhuriyet Meydanı’nda eylem yaparak, küresel ısınmaya dikkat çekti. Ege, “Bir yıldır Ayvalık’ta yaşıyorum. İklim değişikliği ve küresel ısınma ile ilgili gerçekleri bir radyo kanalında duydum ve Greta ile ilgili yazılar okudum. Bu çok ilgimi çekti ve araştırmaya karar verdim. Dünyada şu an kimse ilgilenmiyor, ama acilen bir şeyler yapmamız gerek” dedi.

Bilim insanlarının 12 yıl içinde dünyanın geri dönülmez biçimde ısınacağı yönünde uyarılarını hatırlatan Edman, “O yüzden şimdi bir şeyler yapmamız gerekiyor. Bir sürü sel meydana gelecek. Hava olayları çok fazla değişecek ve çok fazla felaket gelecek. Artık bunu bireysel değil yöneticiler düzeyinde büyük önlemler durdurabilir. Önlem alabilecek insanlar şu an bu sistemden çok büyük, hayal edemeyeceğimiz paralar kazanıyorlar ve bu nedenle engellemek istemiyorlar. Lütfen geleceğimiz için harekete geçin ve bir şeyler yapın. Yoka biz sizin yaşınıza geldiğimizde böyle güzel bir dünyada yaşayamayacağız” dedi.

Muğla’nın Datça ilçesinde, Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan öğrenciler ise ‘Sistemi değil iklimi değiştir’, ‘Fosil yakıtı bırak geleceğimi yakma’ yazılı dövizler taşıdı. Öğrencilere velilerinin yanı sıra bir grup çevreci de destek verdi. Yaklaşık 1 saat süren eylemin ardından öğrenciler dağıldı.