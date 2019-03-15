İklimi Harry Potter kurtarmayacak!

Polonya’nın Katowice kentinde yapılan İklim Zirvesi’nde Birleşmiş Milletler (BM) delegasyonuna hitaben “Size yalvarmaya gelmedik, insanlar meydan okumak için ayaklanacak. Ve liderlerimiz çocuk gibi davranmaya devam ettikçe, uzun zaman önce alınması gereken sorumluluğu biz alacağız” diyen 16 yaşındaki Greta Thunberg’e dünyanın dört bir yanından genç aktivistler destek veriyor.



Neredeyse bütün dünya ülkelerinden Greta’ya katılan gençler bugün küresel bir okul boykotu yaparak farkındalık yaratacak. Boykotlar, son rakamlara göre 98 ülkede, 1325 eylem olarak yapılacak. Greta’ya Türkiye’den de destek büyük.



İstanbul’dan ilk adımı atan 11 yaşındaki Atlas Sarrafoğlu’na, Balıkesir Ayvalık’tan 13 yaşındaki Ege Edman, Muğla Dalyan’dan 12 yaşındaki Samra Samer de katıldı.

İklim aktivisti çocukların boykot çağrıları şöyle:



Geleceğimizi talep edelim!



Atlas Sarrafoğlu- İstanbul: “Greta Thunberg’e dünyanın dört bir köşesinden öğrenciler destek veriyor. İklim Değişikliğinin artık dönülmez bir aşamasında olduğunu biliyorum. Büyüklerin yetmediği yerde geleceğimizi korumak için bizim harekete geçmemiz gerekiyor. Bu yüzden çocukların birliği ile 15 Mart Cuma günü global olarak yapılacak FRIDAYS FOR FUTURE hareketine dahil olarak sesimizi duyuracağız. 15 Mart’ta Bebek Parkı’nda saat 12’de bekleyeceğim. Gelin Greta’ya desteğimizi gösterelim, kendi geleceğimizi kendimiz talep edelim.”



Samra Samer-Muğla: “Hepimiz biliyoruz ki, ne Harry Potter ne de Superman bizi kurtarmaya gelmeyecek. Büyük ihtimalle şu anda kitapların içinden dünyayı kirlettiğimiz için bizi yargılıyorlar. Yetişkinler ise kahramanlara inanmıyor ama hep bir kurtarıcı bekliyor. Ama zaman kalmadı, durum acil! Dünya ısınıyor. Dünyanın ısınmasını 1,5 derecede tutamazsak evimiz yanacak, içindeki bütün kitaplar ve hayallerle birlikte. Greta Thunberg süper kahramanların gerçek olduğunu kanıtladı. Meğer kaslı, pelerinli ya da asalı falan değillermiş. Çocukmuş hepsi. Greta’nın çağrısını duyan milyonlarca dünyalı çocuktan biriyim. 15 Mart Cuma günü dünyayı kurtarmak için okulu kırıyoruz. Bütün süper kahramanlar iş başına!”



Ege Edman-Ayvalık: “Atmosfere salınan karbon gazı miktarının artmaya devam ettiği bugünlerde bilim bize, kesin olarak dünyanın ısınmasını 1.5 derecede sınırlayabilmek için hemen, şimdi harekete geçmemiz gerektiğini söylüyor. Fakat elinde bu konuyla ilgili karar alma yetkisi bulunan insanlar küresel ısınma ile mücadele etmek için hiçbir şey yapmıyor. Bu yüzden ben ve arkadaşlarım sesimizi duyurabilmek ve değişim sağlamak için okul grevi yapıyoruz.”



Greta Nobel’e aday



İsveçli Greta, protestosunu 2018’yının Ağustos ayında başlatmıştı. Büyük ilgi gören Greta Thunberg, son olarak da Norveçli parlamenterler tarafından Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterildi.