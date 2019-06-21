İKSV’de Yaşam Boyu Başarı Ödülü Yuri Bashmet’e verildi

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 47. İstanbul Müzik Festivali’nin Yaşam Boyu Başarı Ödülü sahibini buldu.
47. İstanbul Müzik Festivali’nin Yaşam Boyu Başarı Ödülü viyola sanatçısı Yuri Bashmet’e takdim edildi. Ödül, Bashmet’e 20 Haziran Perşembe günü Aya İrini Müzesi’ndeki konser öncesinde İstanbul Kültür Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Ezcacıbaşı tarafından sunuldu.
Ödülün takdimi ardından, Moskova Solistleri’nin eşliğinde gerçekleştirilen konserde Yuri Bashmet’e ithaf edilen, İstanbul Müzik Festivali ve Sochi Festivali ortak siparişi olan Alexander Tchaikovsky’nin son eserinin dünya prömiyeri Aya İrini Müzesi’nde gerçekleştirildi