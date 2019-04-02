İktidar kaybetti medya rezil oldu

Sonuçları merakla beklenen 31 Mart yerel seçimleri geride kaldı. AKP ile MHP’den oluşan Cumhur İttifakı, üç büyükşehir başta olmak üzere pek çok ili kaybederken, seçimin en fazla tartışılan konularından biri de medyanın faaliyetleri oldu.

AA’nın verileri durdurması tepki çekerken, BirGün, İstanbul sonuçlarını doğru olarak sayfalarına yansıtan tek gazete olarak takdir topladı.



İktidara yakın medya kuruluşları, seçim sürecinin başlangıcındaki taraflı tutumunu seçim gecesi de sürdürdü. Önceki seçimlerde yanıltıcı paylaşımlarla algılara oynayan yandaşlar, yine sayım işleminin başladığı andan itibaren büyük bir manipülasyona imza atmaya çalıştı. Ancak hem muhalefet partileri hem de halk, bu kez daha hazırlıklıydı.



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AKP ADAYLARINI ÖNDE GÖSTERDİLER



Henüz seçim yasakları kalkmadan veri girişi yapmaya başlayan; İstanbul, Ankara ve İzmir’de AKP adaylarını açık ara önde gösteren medya organları, CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu’nun geç saatlerde Binali Yıldırım’ı yakalamasının ardından Anadolu Ajansı’nın (AA) kontağı kapatmasıyla veri akışını durdurdu. Ankara ve İzmir’de CHP’nin kazandığı bilgisini veren ancak İstanbul’da saatler geçmesine rağmen sonuçları CHP lehine değiştirmeyen AA, Ekrem İmamoğlu’nun defaatle yaptığı açıklamaların ardından 1 Nisan sabahı bilgileri güncellendi. AA’nın veri girişine tekrar başlamasının ardından, Sabah, Star ve Yeni Şafak gibi iktidara yakın medya organları da AKP’nin yenilgisini kabullenerek internet sitelerindeki seçim haritaları ile haberleri güncelledi ve muhalefetin İstanbul zaferini ilan etmek zorunda kaldı. AA seçim gecesi ve dün gün boyu veri girişini durdurması nedeniyle yurttaşların tepkisiyle karşılaştı. Siyasi parti temsilcileri, yazarlar, gazeteciler, sanatçılar ile çok sayıda yurrtaş, AA’yı doğru bilgiler paylaşmaya ve sorumlu yayıncılığa davet etti.



GAZETELER, SAHTE BİRİNCİLİĞİ KUTLADI



Medyanın internet kısmında durum buyken, basılı kaynaklarda ise daha vahim bir tablo göze çarptı. Hürriyet, Milliyet, Posta, Sabah, Star, Akit ve Yeni Şafak, gerçeklere rağmen Cumhur İttifakı’nın ‘seçim zaferine ulaştığını’ öne sürdü. Bu gazetelerin tümünde, İstanbul’u kesin olarak AKP’nin adayı Binali Yıldırım’ın kazandığı iddia edilerek, seçim haritalarında İstanbul’u temsil eden alan, AKP’nin sözde galibiyetini simgelemek amacıyla sarı renkle gösterildi.



Yandaş gazetelerin hiçbirinin Cumhur İttifakı’nın İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere, Adana, Antalya, Artvin ve Mersin’de yaşadığı yenilgilere yer vermemesi dikkat çekti. Sabah, “Erdoğan’ın 15. Zaferi”, Star “Cumhur İttifakı’nın 31 Mart Zaferi” manşetleriyle çıktı. Akit manşette, “2023’e kadar istikrar” derken, Posta ile Milliyet ise Erdoğan’ın sözlerinden hareketle “Reform zamanı” ifadelerini kullandı. Posta’nın alt başlığında, “2002’den beri girdiği 11 seçim ve 3 referandumu kazanan Cumhurbaşkanı Erdoğan dünkü seçimlerden de zaferle çıktı” sözleri yer aldı. Üç büyük şehrin sonuçlarını sürmanşetinde gören Hürriyet ise sürmanşetinde, renk vermemeyi tercih etti. Hürriyet, CHP’nin bu illerde AKP’yi geçmesine, Ankara ile İstanbul’da 25 yıl sonra kazanmasına rağmen, “Büyük yarış” başlığını kullanmakla yetindi. Muhalefetin siyasi başarısını vurgulamaktan özenle kaçınan gazetenin, manşetini de Erdoğan’ın fotoğrafı ve “Balkondan %52 mesajı” başlığı süsledi.



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YAndaş yazarlar da şaşırtmadı



İktidar medyası bu manşetleri atarken, yandaş kalemler de yazılarını Binali Yıldırım’ın ‘seçim zaferi’ üzerine kurdu. Sabah gazetesinin yazarları Mehmet Barlas, Melih Altınok, Hilal Kaplan ve Yavuz Donat, köşelerinde Yıldırım’ı İstanbul’un yeni belediye başkanı olarak ilan etti ve bunun üzerinden ‘analizler’ yaptı. Barlas, “İstanbul’da Binali Yıldırım’ın Belediye Başkanı seçilmesi, belli ki Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çabaları ile gerçek” olmuştur diyerek, olmayan başarı üzerinden Erdoğan’a pay çıkarmayı ihmal etmedi. Hilal Kaplan ise “İstanbul’da şaşırtıcı olmayan biçimde Binali Yıldırım kazandı” diyerek oldukça şaşırtıcı bir cümle kullandı.

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BUKET AYDIN’A VE HÜRRİYET’E TEPKİ

Medya gösterdiği seçim performansı nedeniyle sosyal medyada da sert eleştirilerin muhatabı oldu. En fazla eleştiriyi alanlar ise Kanal D Haber Sunucusu Buket Aydın ve Hürriyet gazetesi’ydi. Buket Aydın, seçimden önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu konuk ettiği programda, Kılıçdaroğlu’nun “İstanbul’u alacağız, Ankara’yı alacağız, Bursa’yı alacağız” diyerek saymaya başladığı sırada gülmeye başlamış, CHP Lideri “Adana’yı alacağız, kesinlikle, Mersin’i alacağız, Antalya… Bütün buraları alacağız. Bütün bunları görüyoruz” derken de gülmeyi sürdürmüştü. Bu tavrı nedeniyle dünkü sonuçların ardından sosyal medyada yeniden gündem olan Aydın’a, sosyal medya kullanıcıları, “Seni unutmayacağız” şeklinde kinayeli mesajlar gönderdi. Eleştiri oklarının hedefindeki Hürriyet’in ise seçimden önce internet sitesine girdiği haber yeniden gündeme getirildi. Hürriyet, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli’nin hiçbir yerde geçmeyen sözlerini gerçekmiş gibi sunarak, 3 gün boyunca internet sitesinin manşetinde tutmuş ve seçmeni yanıltmaya çalışmıştı. Habere göre Temelli, İstanbul’u CHP’nin kazanması durumunda bu illerin HDP tarafından yönetileceğini iddia ediyordu. Gazete yapılan uyarılara rağmen bu haberi kaldırmadığı gibi, “Bizden değil HDP’den açıklama istenmelidir” şeklinde mantık sınırlarını zorlayan bir açıklama yapmıştı.

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BirGün Farkı

Medya açısından seçim sonuçlarının en dikkat çekici taraflarından biri de, gazetemiz BirGün’ün habercilik başarısıydı. BirGün, ulusal medya içinde, İstanbul seçim sonuçlarını doğru şekilde sayfalarına taşıyarak, CHP adayı Ekrem İmamoğlu’nun AKP adayı Binali Yıldırım’ı geçerek seçimi kazandığını yazan ve İstanbul’u kırmızı renkte gösteren tek gazete oldu. Tüm yandaş basın Yıldırım’ın sahte birinciliğini kutlarken, “Baskıya ve tehdide rağmen UMUT KAZANDI” manşetini atan gazetemiz, 1’inci sayfasından, “Yerel seçimler Cumhur İttifakı için hüsranla sonuçlandı. İktidar bloku devreye soktuğu onca hukuksuzluğa rağmen, başta Ankara ve İstanbul olmak üzere pek çok kritik kenti kaybetti. Sonuçlar, toplumun zorbalıkla esir alınamayacağını bir kez daha ortaya koydu” tespitiyle okurlarına seslendi. Gazetemizin bu habercilik başarısı kamuoyunda takdir edilirken, sosyal medyadan da pek çok yurttaş toplumu BirGün’e abone olmaya çağırdı.