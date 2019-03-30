İktidar ‘kriz yok’ diyor ama yurttaşlar prim ödeyemiyor

Dr. Ergün Demir / Dr. Güray Kılıç

Resmi Gazete’de yayımlanan 859 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile GSS prim borcunu ödeyemeyenlerin Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık kuruluşları ve devlet üniversiteleri hastanelerinde sağlık hizmeti almaları ile ilgili kısıtlamanın kaldırılması 31 Aralık 2019 tarihine kadar yeniden uzatıldı.

Böylece prim borcunu ödeyemeyen yurttaşlar, borçlarını ödememelerine rağmen bu kurumlardan sağlık hizmeti almaya devam edecek.

Oysa iktidarın seçim döneminde yoğunlaştırdığı propagandaya baktığımızda işsizlik azalmakta, zenginlik yaygınlaşmakta, herkes mutlu ve rahat yaşamaktaydı.

Durum buysa yurttaşlar neden son 2 yılda 3 kez ertelenmesine, faizlerinin silinmesine ve 12 -18 ay taksitlendirilmesine rağmen GSS prim borçlarını hâlâ ödeyemiyor?



İlginizi çekebilir: Dört soruda dövizde ne yaşandı

AKP kısa vadeli siyasal kazanımlar için sosyal güvenlik sistemine sürekli müdahale etmekte ve bu konuda kalıcı çözümler getirmek yerine bir tür sadaka ve siyasi rüşvet olarak kullanıyor.

Her seçim döneminde oy avcılığı için prim borçlarının ertelenmesi, silinmesi, prim teşviki, prim indirimi vb. uygulamalar ile kurumun mali gelir-gider dengesini giderek daha da bozuluyor.