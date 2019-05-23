İktidar medyası: Canan Kaftancıoğlu’na 11 yıl hapis isteniyor

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nu sosyal medya paylaşımlarıyla hedef gösteren iktidar medyası bu kez savcılık soruşturması yürütüldüğünü açıkladı.
Sabah gazetesinden Nazif Karaman, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 11 yıl hapsi istendiğini iddia etti.
Söz konusu haberde, Kaftancıoğlu hakkında “Türkiye Cumhuriyeti devletini alenen aşağılama, Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek, terör örgütü propagandası yapmak” gibi iddialar üzerinden iddianame hazırlandığı öne sürüldü.
Karaman, Kaftancıoğlu için 2 yıl 9 aydan 11 yıla kadar hapis cezası istendiğini söyledi.