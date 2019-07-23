CHP’li Alban: İktidar medyası iftira atıyor

Hükümete yakınlığıyla bilinen bir yayın organı, CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban’ın kanser hastası olduğunu iddia ederek SGK’den haksız kazanç sağladığını öne sürdü.

Haberde, Alban’ın SGK’den haksız olarak 71 bin lira para aldığı ve bu parayı yasal faiziyle geri ödeyeceği öne sürüldü. İddialara tepki gösteren ve gerçeği yansıtmadığını dile getiren Alban, “Orman yangınlarını araştırdığım için iftira atıyorlar” dedi.

Kissebükü–Adalıyalı’nın yağmalanarak otel yapılmasını engellemek için çeşitli çalışmalar yaptığını ve konuyu ısrarla kamuoyunun gündemine taşıdığını dile getiren Alban, bu gelişmelerin ardından iktidarın yalan haber yoluna başvurduğunu söyledi.

DAVA AÇACAĞIM

Muğla’daki yangınların yeni bir otel inşaatının habercisi olduğuna yönelik uyarıları yapmasının ardından SGK’den haksız kazanç elde ettiğini iddia eden haberlerin yapıldığına dikkati çeken Alban, “Belli ki bazı rant çetelerinin tekerlerine çomak sokmam nedeniyle beni iftirayla sindirmeye çalışmaktadırlar. Bu rant çetelerine ve haysiyet cellatlığını kendilerine iş edinmiş kişi ve kurumlar hakkında suç duyurusunda bulunacağım. Bunlarla hukuk önünde hesaplaşacağımı tüm kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım” dedi.