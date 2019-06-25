İktidar yenilginin faturasını Kaftancıoğlu’na kesmek istiyor

CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, 6 yıl önce yaptığı bazı sosyal medya paylaşımları ve hakkında üretilen sahte içerikler delil kabul edilerek açılan davada 28 Haziran Cuma günü hakim karşısına çıkacak.

CHP’nin İstanbul’daki ilk kadın İl Başkanı olan Dr. Canan Kaftancıoğlu yargı kıskacında. Kaftancıoğlu, Cumhurbaşkanına hakaret, Türkiye Cumhuriyeti devletini alenen aşağılama, halkı kin ve düşmanlığı tahrik etmek ve terör örgütü propagandası yapmak suçlarından 37. Ağır Ceza Mahkmesi’nde 17 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.

Cumhuriyet Halk Partisi il başkanlığına seçilmesinden bu yana bazı basın yayın organlarının ve sosyal medyadaki trol hesapların sahte fotoğraflar ve haberlerle sistematik olarak hedef gösterdiği Kaftancıoğlu, Mart ve Haziran seçimlerinde özellikle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun aday gösterilmesi süreci ve sandık güvenliği ile ilgili yaptığı başarılı çalışmalarla kamuoyunun dikkatini çekmişti.

Bu dava siyasi bir davadır

İstanbul’un kazanılmasında büyük rol oynayan Kaftancıoğlu, siyasi iktidarın en çok hedef aldığı isimlerin başında geliyor. Kaftancıoğlu’nun Berkin Elvan’ın ölümü, Gezi Olayları, AKP’li bakanlara yönelik yolsuzluk operasyonu gibi toplumsal muhalefetin tepkisini çeken gelişmelerle ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımları, 31 Mart seçim zaferinden sonra yargının gündemine girdi. 31 Mart Yerel Seçimleri’nde elde edilen başarı sonrası CHP’ye Canan Kaftancıoğlu üzerinden baskı ve sindirme operasyonu başlatılmış durumda.

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Ölüm tehditleri alıyor

Kaftancıoğlu ve ailesi ayrıca uzun bir süredir de bazı basın yayın organları ve sosyal medyadaki bazı hesaplar tarafından sistematik bir linç, tehdit ve hakaretlere maruz kalıyor. Gerçek olmadığı teyit edilen sahte fotoğraflar ve haberlerle hedef gösterilen Kaftancıoğlu’nun kendisine yöneltilen ölüm tehditleri nedeniyle yaptığı suç duyurularının birçoğu ise hala soruşturma aşamasından bile geçmiş değil.