İl Seçim Kurulu Kesimoğlu’nun başvurusunu kabul etti, sayım durduruldu

Tüm kamuoyuna açıkça sormak istiyorum, sizce burada seçmen kime oy vermiştir?

YSK açıkça bu oyun şahsıma sayılamayacağını, geçersiz kabul edileceğini belirtmektedir. Bu hangi vicdana hangi hukuka sığar!? pic.twitter.com/PEe14VgRnv