İlaç krizi sürüyor

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Başkanı Nurten Saydan, hayati öneme sahip birçok ilacın piyasada bulunamadığını belirtti. Saydan, kalpten, tansiyona, böbrekten bağırsak hastalıklarına kadar birçok ilacın piyasada bulunmadığını söyledi.

Düzenlediği basın toplantısında ilaç ve eczacılık alanında yaşananları değerlendiren Saydan, reçetelere ilaç ismi yerine etken madde yazılması uygulamasının hayata geçirilmesinin ilaca erişimde yaşanan sıkıntıların önüne geçeceğini belirtti. Piyasada ilaç bulunamamasının nedeninin yanlış ilaç politikası olduğunu savunan Saydan, Euro kurunun güncel hale getirilmesi gerektiğini ifade etti.

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Başkanı Nurten Saydan

İLAÇ BULUNAMIYOR

Bir çok ilacın piyasada sınırlı sayıda olduğunu ifade eden Saydan, şunları söyledi:

“Bir ilaç altı aydan fazla piyasada bulunamadığında Sağlık Bakanlığı ruhsatı iptal ediyor. Firmalar da ruhsat iptali ile karşılaşmamak için ilaçları zaman zaman az sayıda da olsa piyasaya sürüyor. Sınırlı sayıda piyasaya sürülen ilaçlar hastaları mağdur ediyor. Bir kalp ilacı 10 aydır piyasada bulunamıyor. Suni göz yaşı damlası iki yıldır yok. Bağırsak hastalıkları için kullanılan ilaçlara erişimde de ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Eşdeğeri olmayan tansiyon ilaçları da bulunamıyor. Romatizma ilaçları da sınırlı sayıda geldiği için insanlar ilaç bekliyor. Diyaliz ve kan ilaçlarında da sıkıntı var. İlaçlar az sayıda geldiği için öncelik, durumu acil olan hastaya veriliyor. Bu da tedavinin gecikmesine sebep oluyor. Hastalar yeniden doktora giderek piyasada bulunmayan ilaç yerine başka bir ilaç yazdırmaya çalışıyor. Bizim önerimiz reçetelere ilaç ismi yerine etken madde yazılması, böylece ilaca erişimde yaşanan sıkıntıların önüne geçilebilir.”

İTHAL İLACA 18 MİLYAR TL ÖDENDİ

Türkiye’nin ithal ilaca çok büyük bir ödeme yaptığını belirten Saydan, “2018 yılında tahminen 18 milyar TL ödendi. İthalat yapılan Almanya, ABD, İsviçre, Güney Kore ve İtalya’ya ödenen para 2 milyar 589 milyon Dolar” dedi.

Saydan, İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası raporundan da şu bilgileri aktardı:

“Almanya’dan 2017 yılında 828 milyon Dolarlık ürün ithal edilirken 2018 yılında bu rakam yüzde 6,3 artarak 880 milyon Dolar’a yükseldi. 2018 yılında yüzde 111,1 ile en büyük artış Güney Kore’den yapılan ithalatta gerçekleşti, ithalat karşılığı ödenen para 182 milyon Dolar’dan 384 milyon Dolar’a yükseldi. Yerli ilacın üretiminin ve kullanılmasının özendirilmesine yönelik çalışmaların bir an önce hızlandırılması gerekiyor.”