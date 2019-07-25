İlber Ortaylı’yla Ömer Tuğrul İnançer’in karşılaşma anı gündem oldu

Tarihçi-yazar İlber Ortaylı’nın imza gününe gelen Ömer Tuğrul İnançer’le karşılaşması gündem oldu.

Sosyal medyada paylaşılan videoda, imza gününde kitaplarını imzaladığını gören Ortaylı, İnançer ve eşini görünce ayağa kalkıyor. İnançer’in elini öpmek isteyen Ortaylı’nın gösterdiği hürmet karşılıklı diyalogla devam ediyor.

ORTAYLI’DAN AÇIKLAMA: İSTANBUL ADETİDİR, YOBAZLIK DEĞİL

Görüntülerin sosyal medyada gündem olmasının ardından İlber Ortaylı, Tarafsız Haber Ajansı’na açıklamalarda bulundu. “Ben onun elini öpmüyorum” diyen Ortaylı, “O benim elimi öpüyor, ben de onun elini öpüyorum. Bu çok eski bir İstanbul adetidir, yobazlık değildir” ifadelerini kullandı.

Bunun İnançer’in şeyh olmasıyla ilgisi olmadığını söyleyen Ortaylı, “Benim çok eski bir arkadaşımdır. Bu arkadaşlığa binaen bu yapılır. Biz okul arkadaşımız olan ablalara da böyle yaparız” dedi.

‘HAMİLE KADIN SOKAĞA ÇIKMASIN’

Cerrahi Tarikatı’nın şeyhleri arasında anılan İnançer en son “Hamile kadının sokakta gezmesi uygun değil” sözleriyle büyük tepki çekmişti.

Gerici açıklamalarıyla dikkat çeken İnançer, “Çalışan kadın ben kocama muhtaç değilim deyip yuvasını dağıtıyor. Kocasına muhtaç değil ama elin adamının patronunun hizmetinde olmayı haysiyetine uygun buluyor” sözleriyle de biliniyor.

Öte yandan Ortaylı, 1947; İnançer, 1946 doğumlu.

O video şu şekilde: