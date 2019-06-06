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06.06.2019
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İlçe Milli Eğitim Müdürü Kılıçdaroğlu’nu hedef gösterdi

Arnavutköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Dağ’ın, sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafını paylaşarak “Belediyelerimizi PKK’ya işgal ettirmeyeceğiz” yazdığı öğrenildi

MUSTAFA MERT BİLDİRCİN MUSTAFA MERT BİLDİRCİN

Ankara Çubuk’ta katıldığı asker cenazesinde saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Arnavutköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Dağ tarafından da hedef gösterildiği ortaya çıktı.

Dağ’ın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP Lideri’nin fotoğrafını kullanarak “Belediyelerimizi PKK’ya işgal ettirmeyeceğiz” yazdığı öğrenildi. 2014 yılından beri Arnavutköy İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapan Mehmet Dağ, MEB’deki görevini ve eğitimci kimliğini unutarak 31 Mart’ta düzenlenen seçimler öncesinde sosyal medya hesapları üzerinden propaganda çalışmaları yaptı.

Mehmet Dağ

1 NİSAN’DA PAYLAŞILDI

İlçe Milli Eğitim Müdürü Dağ, 31 Mart’ta düzenlenen yerel seçimlerden bir gün sonra, kendisine ait bir sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu’nu hedef gösteren paylaşım yaptı. Hesabından, Kılıçdaroğlu’nun zafer işareti yapan fotoğrafını paylaşan Dağ, fotoğrafın yanına ise “Belediyelerimizi PKK’ya teslim etmeyeceğiz!” notunu kaydetti. Paylaşımın hemen altında da “Ver oyunu boz oyunu” yazıldı.

PAYLAŞIMI SİLDİ

Dağ’ın, Kılıçdaroğlu’nu PKK ile yan yana gösterdiği paylaşımını bir hafta sonra sildiği tespit edildi.

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