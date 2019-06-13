28.5 C
Istanbul
13.06.2019
Anasayfa GÜNCEL İlçe Milli Eğitim Müdürü'nün sandık başkanlarıyla görüşme kararı: Görüşme iptal edildi

İlçe Milli Eğitim Müdürü’nün sandık başkanlarıyla görüşme kararı: Görüşme iptal edildi

Mustafa Kömüş Mustafa Kömüş

Arnavutköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Dağ okullara gönderdiği yazıyla 23 Haziran seçimlerinde görev yapacak memurları toplantıya çağırdı. Ancak görüşmenin iptal edildiği öğrenildi.

Yazıda şu ifadeler kullanıldı: “23 Haziran 2019 tarihinde yapılacak olan İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanlığı seçiminde sandık başkanlarıyla ITO İbrahim Çağlar Anadolu İmam hatip Lisesi Konferans Salonunda ilçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Mehmet DAĞ başkanlığında 14/06/2019 tarihinde Saat:16.00′ da toplantı yapılacak olup. İlçemiz okullarında sandık kurulu başkanı olarak görevlendirilen personellerin eksiksiz katılımın sağlanması hususunda, gereğini önemle rica ederim.”

Dağ daha önce de sosyal medyadan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef göstermişti. Hesabından, Kılıçdaroğlu’nun zafer işareti yapan fotoğrafını paylaşan Dağ, paylaşımın yanına ise “Belediyelerimizi PKK’ya teslim etmeyeceğiz!” yazmıştı. Paylaşımın hemen altında da “Ver oyunu boz oyunu” ifadelerini kullanmıştı.

GÖRÜŞME İPTAL EDİLDİ

Haberimizin ardından görüşme iptal edildi. Okul müdürleri tarafından öğretmenlere “Değerli arkadaşlar; DYS üzerinden bugün size gelen sandık kurulu başkanları ile yarın yapılması planlanan toplantı iptal edilmiştir.İlgili öğretmenlere ivedilikle duyurulmasını rica ederim” mesajı atıldı.

İlginizi çekebilir:  MEB, 11 bin yetenekli öğrenci arıyor

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

10,622AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Berfin Yıldız’ın katiline ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi

birgun.net -
Bolu'nun Gerede ilçesinde 18 yaşındaki Berfin Yıldız'ı başına tabancayla ateş ederek öldüren...
Devamını Oku

Darbe girişiminde JÖAK’ta görevli 9 asker hakkında hapis cezası

birgun.net -
Darbe girişiminde MEBS Grup Komutanlığı, Lojistik Komutanlığı ve Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı'nda...
Devamını Oku

Sevgilisi için uçağın tuvaletine ihbar mektubu koydu, müebbet hapis cezası aldı

birgun.net -
Hindistan'da sevgilisini daha fazla görebilmek için bindiği uçağın tuvaletine "Uçakta 12 korsan...
Devamını Oku

İbrahim Kalın’dan Bakanlar Kurulu sonrası açıklamalar: ABD’nin mektubu sızdırması ciddiyetsizlik

birgun.net -
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Bakanlar Kurulu toplantısına ilişkin açıklama yapıyor.
Devamını Oku

Özgür Özel, Süleyman Soylu’nun traş olduğu berberle görüştü: İlk kez geldi, tesadüfen girdi, o gün tanıştık

birgun.net -
CHP milletvekili Özgür Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun traş olduğu berberle görüşerek...
Devamını Oku

Rusya’dan İdlib açıklaması: Türkiye’nin verdiği koordinatlarla teröristleri vurduk

birgun.net -
Rusya, Türkiye'nin verdiği koordinatlar doğrultusunda Suriye'nin İdlib bölgesinde operasyon düzenlediğini açıkladı.
Devamını Oku

TFF’den beIN Sports açıklaması

birgun.net -
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yayıncı kuruluş beIN Sports'la ilgili bir açıklama yayınladı.
Devamını Oku

TBMM’de yeni askerlik teklifi görüşülüyor: Birinci madde kabul edildi

birgun.net -
AKP'nin sunduğu Yeni Askerlik Teklifi'yle ilgili TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeler başladı.
Devamını Oku

İstanbul’da seçim yasakları bugün başladı

birgun.net -
23 Haziran seçimi öncesi seçim yasakları bugün başladı. Seçime...
Devamını Oku

Bilic’in yeni adresi belli oldu

birgun.net -
İngiltere Championship ekiplerinden West Bromwich Albion, Hırvat çalıştırıcı Slaven Bilic'i teknik direktörlüğe getirdi. 
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi