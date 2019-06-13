İlçe Milli Eğitim Müdürü’nün sandık başkanlarıyla görüşme kararı: Görüşme iptal edildi

Arnavutköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Dağ okullara gönderdiği yazıyla 23 Haziran seçimlerinde görev yapacak memurları toplantıya çağırdı. Ancak görüşmenin iptal edildiği öğrenildi.

Yazıda şu ifadeler kullanıldı: “23 Haziran 2019 tarihinde yapılacak olan İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanlığı seçiminde sandık başkanlarıyla ITO İbrahim Çağlar Anadolu İmam hatip Lisesi Konferans Salonunda ilçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Mehmet DAĞ başkanlığında 14/06/2019 tarihinde Saat:16.00′ da toplantı yapılacak olup. İlçemiz okullarında sandık kurulu başkanı olarak görevlendirilen personellerin eksiksiz katılımın sağlanması hususunda, gereğini önemle rica ederim.”

Dağ daha önce de sosyal medyadan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef göstermişti. Hesabından, Kılıçdaroğlu’nun zafer işareti yapan fotoğrafını paylaşan Dağ, paylaşımın yanına ise “Belediyelerimizi PKK’ya teslim etmeyeceğiz!” yazmıştı. Paylaşımın hemen altında da “Ver oyunu boz oyunu” ifadelerini kullanmıştı.

GÖRÜŞME İPTAL EDİLDİ

Haberimizin ardından görüşme iptal edildi. Okul müdürleri tarafından öğretmenlere “Değerli arkadaşlar; DYS üzerinden bugün size gelen sandık kurulu başkanları ile yarın yapılması planlanan toplantı iptal edilmiştir.İlgili öğretmenlere ivedilikle duyurulmasını rica ederim” mesajı atıldı.

