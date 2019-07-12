‘İleri geri konuştun’ deyip dışarı attılar

70 yaşındaki engelli Selahattin Aydan’ın beş arkadaşıyla birlikte kaldığı Okmeydanı Darülaceze’den gerekçe gösterilmeden çıkarıldığı iddia edildi. Konuyu Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği dilekçe ile taşıyan Aydan’ın bakımevinden ‘siyasi nedenlerden ötürü’ kovulduğunu öne sürdü.

Aydan, kendisinin kovulmasına neden olan ‘siyasi nedenleri’ ise şu şekilde anlattı: “Seçim günü 2 kişinin konuşmasına tanık oldum. CHP ile ilgili hakaret ediyorlardı. Bana ‘o ş.refsizlere mi oy vereceksin?’ dediler. ‘Sensin ş.refsiz’ diyerek karşılık verdim. Vali yardımcısıymış… Ben nereden bileyim öyle olduğunu. Bana, ‘burada kalamayacaksın artık’ dediler. Ertesi gün yani seçimden sonraki gün, kapı dışarı ettiler. O günden beri camilerde ya da hastane kantinlerinde kalıyorum.”

KİMSENİN HAKARET ETMEYE HAKKI YOK

1,5 yıldır Darülaceze’de kaldığını aktaran Selahattin Aydan, iki haftayı aşkın bir süredir ‘dışarıda’ kaldığını ifade etti. Gidecek yeri olmadığı için de eşyalarını yeni tanıştığını kuruyemişçiye emanet ettiğini dile getiren Aydan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bir insan için sıcak yuvadan daha önemli şey olamaz. Yuvasızlığı iyi bilirim. Bana hakaret edilince ben de aynı şekilde karşılık verdim. Kimsenin hakaret etmeye hakkı yok. Bir sandalyenin üzerinde geçiyor vaktim. Yaşlandım artık zorlanıyorum. Gece yağmur yağdı ıslandım. Hastanenin kazan dairesinde kuruttum kendimi. Şimdi yaz mevsimindeyiz. Ama kışın zor geçer.”

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KÜÇÜK DÜŞÜRÜCÜ KONUŞMALARDA BULUNDU

Darülaceze’den yapılan açıklamada ise Aydan’ın siyasi düşünceleri nedeniyle çıkarılmadığı iddia edildi: “Tamamen birlikte yaşadığı arkadaşlarına karşı küfür, isnat ve darp gibi olumsuz davranışları nedeniyle çıkışı yapılmak zorunda kalınmıştır. Herhangi bir vali yardımcısı hakkında iddia edildiği gibi ileri geri konuşmalar yapmamış, tam tersine Vali Yardımcısı’nın kim olduğunu bilmeden, sohbetleri esnasında Darülaceze’yi küçük düşürücü, çalışanlarının siyasi düşüncelerine vurgu yaparak isnatsız konuşmalarda bulunmuştur.”

Konuyu gündeme getiren eski CHP Milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş, Aile ve Çalışma Bakanlığı’na bağlı Darülacaze yönetiminin yaptığı açıklamaya dair şöyle dedi: “Bu açıklama bile Darülacaze yönetiminin hem kurumun misyonunun anlamadığını hem de kurumu yönetebilecek bilgi birikiminden yoksun olduğunu gösteriyor. Bir kişi sorun yaratmış da olabilir, ancak bunun çözümü o kişiyi sokağa atmak, banklarda yatmaya zorlamak ve sahipsizliğe itmek değildir. Bu gibi kurumlar, benzeri kurumlarla ya da bakanlarla iletişime geçerek çözüm yaratmak bir kurumun çatısı altına almak zorundadır.”