28.2 C
Istanbul
28.07.2019
Anasayfa SİYASET İlhan Cihaner: Dört yıllık seçimsiz süreç çok önemli

İlhan Cihaner: Dört yıllık seçimsiz süreç çok önemli

birgun.net birgun.net

CHP eski Milletvekili İlhan Cihaner, “Belki erken seçimi düşleyenler olabilir ama önümüzdeki dört yılda seçimsiz bir süreç var. Bu süreç çok önemli” dedi.

Muğla’nın Datça ilçesinde, Mülkiyeliler Birliği Datça Şubesi tarafından düzenlenen panelde, Türkiye’deki siyasi krizler tartışıldı. Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen panele, CHP 24’üncü dönem milletvekili İlhan Cihaner ve Mülkiyeliler Birliği Genel Başkanı Dinçer Demirkent konuşmacı olarak katıldı. Kabalalık bir topluluğunun izlediği paneli, TRT eski spikerlerinden Erkan Oyal yönetti.

CHP eski milletvekili İlhan Cihaner, Türkiye’nin krizlerden hiç kurtulamadığını belirterek sol ve sosyal demokratların bu krizlerin tabanında yatan gerçeklerle değil, arıza görünümleriyle ilgilendiklerini söyledi.

Cihaner, “Parlamentoda, dış politikada, eğitimde, ekonomide kısaca yaşanan her krizin tabanında aslında başka bir şey var. O da sosyoekonomik durumu belirleyen kapitalizmin özgün halidir. Öncelikle bunu daha cesaretle sorgulamaya başlamalıyız” dedi. Gelecek 4 yıllık sürecin çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Cihaner, “Belki erken seçimi düşleyenler olabilir ama önümüzdeki dört yılda seçimsiz bir süreç var. Bu süreç çok önemli. Benim de mensubu bulunduğum ana muhalefet partisi dahil, muhalefet partilerinde hep seçim eksenli düşünüldüğü için daha sorgulayıcı, daha köklü çözümler yaratacak bir takım tartışmalar yapamıyoruz. Bu nedenle, iktidarın cüreti ve müdahale kabiliyeti sürekli artıyor” dedi.

‘KHK KRİZİ YAŞANDI’

31 Mart seçimlerinin hukuka aykırı bir şekilde gasp edildiğini belirten Cihaner, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Buralarda güçlü bir şekilde set oluşturulamadığı zaman, iktidar tarafından bir mevziiye dönüştürülmüş oluyor. Biz İstanbul seçimlerine odaklanmış iken, gene bir kanun hükmünde kararname (KHK) faciası yaşandı. Güneydoğu’da HDP’nin aldığı 4 belediyede adaylar KHK’lı olduğu için mazbataları alındı. Oralarda seçim de yenilenmedi, Kendisinden sonra gelen AKP’li adaylara mazbataları verildi. Bu çok ağır bir uygulamadır. Küçük ilçelerde olmasıyla, İstanbul’da olması arasında bir farkın olmaması gerekir. Bu iktidarın hem kendisini test ettiği, hem cüretini artırdığı, hem de toplumun buna karşı geliştirdiği reflekslerin tepkilerin, kendisine çok da engel olamayacağını görerek, cüretini artık demokrasinin belki de en ilkel formu olan sandığa kadar gerilettiği dönemler oldu.”

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,630AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

İlhan Cihaner: Dört yıllık seçimsiz süreç çok önemli

birgun.net -
CHP eski Milletvekili İlhan Cihaner, "Belki erken seçimi düşleyenler olabilir ama önümüzdeki...
Devamını Oku

Düzce’de bir çocuğun daha cansız bedeni bulundu

birgun.net -
Su baskını ve toprak kayması yaşanan Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Uğurlu köyüne...
Devamını Oku

Aşık Ali Nurşani’den kansere yakalanan oğlu için yardım çağrısı

birgun.net -
Aşık Ali Nurşani, oğlu Engin Nurşani'nin kanser olduğunu açıkladı. Sanatçı yardım talebinde...
Devamını Oku

Oğlunu genel müdür yardımcılığına atayan Torbalı belediye başkanı: Güvenebileceğim kimse yoktu

birgun.net -
Torbalı Belediye Başkanı Ramazan İsmail Uygur’un oğlu Efe Uygur, belediye şirketine müdür...
Devamını Oku

Doğal sit alanı Boztepe yol inşaatıyla tahrip ediliyor

birgun.net -
Trabzon'da ulaşımı kolaylaştıracağı iddiası ile yapılan Kanuni Bulvarı projesi kapsamında doğal sit...
Devamını Oku

Salda’ya millet bahçesi ihaleye çıkıyor

birgun.net -
Burdur'un Yeşilova ilçesindeki turkuaz suyu ve beyaz sahiliyle Türkiye'nin Maldivleri olarak adlandırılan...
Devamını Oku

Genç kadını darp eden şahıs tepkiler üzerine tutuklandı

birgun.net -
Rize'de, genç kadını darp ettikten sonra gözaltına alınmasının ardından adli kontrol şartıyla...
Devamını Oku

Kazdağları’nda ’Su ve Vicdan Nöbeti’ güçlenerek sürüyor

birgun.net -
Çanakkale’nin tek içme ve kullanma suyu kaynağı olan Atikhisar Barajı havzasındaki siyanürlü...
Devamını Oku

İzmir Gazeteciler Cemiyeti 73 yaşında

BİRGÜN İZMİR -
28 Temmuz 1946 tarihinde kurulan İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) 73. yaşına ulaştı.
Devamını Oku

Barış Akademisyenleri: İşe iademizin yolu açıldı

birgun.net -
BERKAY SAĞOLAnayasa Mahkemesi Genel Kurulu (AYM), “Bu suça...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi