İliç’te sülfürik asit incelemesi

Erzincan’ın İliç ilçesinde geçen yıl 24 Ekim tarihinde meydana gelen ve tüm ilçeye kimyasal madde yayılmasına neden olan tanker kazasına ilişkin soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Anagold isimli maden firmasının sülfürik asit taşıyan tankeri, maden çalışma sahasına giderken kaza yapmıştı. Sonrasında da araçtan yola, sülfürik asit dökülmüştü.



Söz konusu olaya ilişkin Avukat Ülkü Şahin’in Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) yaptığı başvuruya yanıt verildi. Yanıta göre, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı ve bilirkişi incelemesinin yapılmasına karar verildi. İliç Cumhuriyet Savcılığı’ndan verilen Av. Şahin’e verilen cevapta, şunlar dile getirildi: “Olaya ilişkin savcılığımızca araç şoförü ve Anagold şirket yetkilisi hakkında ‘Çevrenin Taksirle Kirletilmesi’ suçundan soruşturma işlemlerine başlandığı; çevrede kalıcı etki bırakıp bırakmadığı, insanlar, bitkiler, havanlar bakımından kanun maddesinin aradığı zararları bırakıp bırakmadığı konularında bilirkişi heyeti için rapor tanzimi hususunda gerekli yazışmalar yapılmış olup, isimler belirlendiği takdirde dosyanın bilirkişi incelemesine tevdi edileceği, dosya sahafatı bakımından aşamasında son olarak bu işlemin yapıldığı…”