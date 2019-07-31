İlk 6 ay anne sütü çok önemli!

Bebeğin gelişimi için anne sütü oldukça önemli. Anne sütü bebeğin ilk 6 ay ihtiyacı olan protein, yağ, demir ve vitamin gibi her türlü besin değerini içerir. Bu yüzden anne sütü yeterli biçimde alınmazsa bebek için sorunlara yol açabilir.

Bebekler için optimal beslenmenin ilk 6 ay sadece anne sütünün verilmesiyle, daha sonra 2 yaşına kadar yeterli ve uygun tamamlayıcı besinlerle birlikte anne sütüne devam edilmesiyle mümkün olduğunu aktaran Yenidoğan Uzmanı Doç. Dr. İlke Mungan Akın, “Anne sütü, bebek beslenmesinde yeri doldurulamayan ideal, özgün ve doğal bir besin. Anne sütü bileşiminin en önemli özelliği, bebeğin gebelik haftasına, doğum ağırlığına ve ayına uygun değişim göstermesi” dedi.

Doç. Dr. Akın, Dünya Emzirme Haftası yaptığı açıklamada, yaşam boyunca yeterli ve dengeli beslenmenin, büyüme ve gelişme, sağlığın korunması, iyileştirilmesi, yaşam kalitesinin artırılması gibi etkenler için yadsınamaz bir unsur olduğunu dile getirdi.

Bebek ve anneye fayda sağlıyor

Anne sütünün bebeğin sağlıklı büyüme ve gelişmesi için gerekli olan tüm enerji ve besin öğelerini içerdiğini anlatan Akın, şunları sıraladı:

• Anne sütü, başta beslenme olmak üzere bebek ve anneye sağlık, bağışıklık, gelişimsel, psikolojik, sosyal ve ekonomik yönden pek çok yarar sağlar.

• Küresel ölçekte, maalesef 6 aydan küçük bebeklerin sadece yüzde 43’ü anne sütüyle beslenmekte.

• Hiç emzirilmeyen bebeklerin ölüm olasılığı, yalnızca anne sütüyle beslenenlere göre 14 kat fazla.

• Emzirmeye başlanması ne kadar gecikirse çocuğun ilk 1 ayda ölme riski artmakta.

• UNICEF’in açıklamasına göre, dünyaya yeni gelen her iki bebekten birine doğumu izleyen 1 saat içinde anne sütü verilmiyor ve bu durum onları hastalık ve ölüm riskinden koruyacak temel besinlerden ve antikorlardan yoksun bırakıyor.

• 2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması (TNSA) raporunda, tüm bebeklerin yüzde 96,4’ünün bir süre emzirildiği, ortalama emzirme süresinin de 16,7 ay olduğu belirtildi.

Anne cesaretlendirilmeli ve motive edilmeli

Akın, gebeliğin başından itibaren tüm anne adaylarının bebeklerini anne sütüyle besleyebilecekleri konusunda inandırılması, cesaretlendirilmesi, motive edilmesi ve bilgilendirilmesi gerektiğini kaydederek, “Doğumdan sonra ise emziren annelerin iyi beslenmesi, yorgunluktan, stresten uzak kalması, uyku dahil düzenli bir yaşam biçimine sahip olabilmeleri için aile ve arkadaş çevresinden yardım alması, toplum tarafından emzirmenin bebek için doğal, en kolay, sağlıklı bir beslenme yöntemi olduğunun anlaşılması ve alışveriş merkezleri, restoranlar, iş yerleri gibi sosyal alanlarda emziren annelere uygun ortamların sağlanması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.