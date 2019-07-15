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15.07.2019
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İlk çeyrekte 190 milyon TL bozuk para dolaşıma sunuldu

birgun.net birgun.net

Yılın ilk yarısında 190 milyon 28 bin 400 TL bozuk para dolaşıma sunulurken, 2009’dan bu yana cebimize giren bozuk paranın toplam değeri 2 milyar 921 milyon 224 bin 768 TL’ye ulaştı.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, 6 ayda tedavüle verilen madeni ufaklık para miktarı 460 milyon 410 bin adede yükseldi.

Tedavüle sunulan madeni paraların değeri yılın ilk yarısında 190 milyon 28 bin 400 TL olarak hesaplanırken, ilk çeyrekte cebimize 67 milyon 397 bin 400 TL’lik bozuk para girdi.

Verilere göre, 6 ayda 134 milyon 880 bin adet 1 lira, 50 milyon 490 bin adet 50 kuruş, 61 milyon 680 bin adet 25 kuruş, 88 milyon 20 bin adet 10 kuruş, 110 milyon 700 bin adet 5 kuruş ve 14 milyon 640 bin adet 1 kuruş dolaşıma sunuldu. 

Türk halkının cebindeki madeni ufaklık para sayısı 2009’dan bu yana da 8 milyar 146 milyon 620 bin 562 adet olarak kayıtlara geçti. Söz konusu dönemde tedavüle verilen madeni paraların toplam değeri ise 2 milyar 921 milyon 224 bin 768 lira oldu.

En çok 5 kuruş, en az 1 kuruş var 

Darphane verilerine göre, 2009’dan bu yana tedavüle en çok 5 kuruş, en az ise 1 kuruş verildi. 

2009 yılından bu yana piyasaya 1 milyar 957 milyon 171 bin 750 adet 5 kuruş sunuldu. Söz konusu dönemde piyasaya 1 milyar 937 milyon 978 bin 50 adet 10 kuruş, 1 milyar 898 milyon 570 bin 512 adet 1 lira, 1 milyar 211 milyon 777 bin 250 adet 25 kuruş, 850 milyon 290 bin 450 adet 50 kuruş ve 290 milyon 832 bin 550 adet 1 kuruş verildi. 

Darphane’nin 2009-2019 döneminde ve bu yılın ilk yarısında piyasaya sunduğu madeni para miktarı ve değeri şöyle:

Adet bazında  
 2009-2019 yılları2019 yılı (ilk 6 ay)
1 TL1.898.570.512134.880.000
50 Kuruş850.290.45050.490.000
25 Kuruş1.211.777.25061.680.000
10 Kuruş1.937.978.05088.020.000
5 Kuruş1.957.171.750110.700.000
1 Kuruş290.832.55014.640.000
Toplam8.146.620.562460.410.000
   
   
Değer bazında (TL)2009-2019 yılları2019 yılı (İlk 6 ay)
   
1 TL1.898.570.512134.880.000
50 Kuruş425.145.22525.245.000
25 Kuruş302.944.31315.420.000
10 Kuruş193.797.8058.802.000
5 Kuruş97.858.5885.535.000
1 Kuruş2.908.326146.400
Toplam tutar (TL)2.921.224.768190.028.400

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