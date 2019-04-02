İlk iş katledilenler için Suruç’ta anıt dikmek

10 Ekim 2015’te Ankara’daki Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi öncesinde IŞİD’in gerçekleştirdiği katliamda 103 kişi ölürken 500’den fazla kişi de yaralandı.

Kızı Başak Sidar Çevik’i kaybettiği ve kendisinin de yaralandığı katliamın ardından eşi İzzettin Çevik ile çekilen fotoğraflarıyla simgeleşen Hatice Çevik, HDP adayı olarak girdiği yerel seçimlerde Suruç Belediye Başkanı seçildi.



10 Ekim’in üzerinden geçen dört yılın ardından HDP’nin daveti üzerine Suruç’ta aday olan ve kayyum atanan belediyeyi geri alan Çevik, “Seçimi kazanmak bizi çok sevindirdi. Şimdi Suruç katliamı ile Ankara katliamında ölenler için anıt yapmakla işe başlayacağız. Acılarımızı unutmayacağız ve Suruç’u yeniden halkın yönetimine bırakacağız” dedi.



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SURUÇ HALKINA BORÇLUYUZ



Katliamın ardından bir kulağında duyma, bir gözünde ise görme kaybı yaşayan Çevik, BirGün’e yaptığı değerlendirmede, “çok heyecanlı olduğunu” söyledi. Belediye başkanlığı mazbatasını Suruç ve Ankara katliamlarında yaşamını yitirenler adına alacağını bildiren Çevik, “Seçimi kazanmayı Suruç halkına borçluyuz. Bu halk gerçekten değerli ve özverili bir halktır. Tek üzüntümüz Urfa merkezi ve diğer ilçelerini alamamış olmak” dedi.



Suruç’ta partilerinin bir önceki döneme göre aldığı oyların arttığının altını çizen Çevik, “Sonuçlar bizim ve burada çok acı çekmiş yüzlerce ailenin yüzünü güldürdü. Yapacağımız ilk icraatların başında anıt dikmek ve kayyumun izlerini silmek gelecek. Kayyum, belediye binası dahil ilçenin büyük bir kısmını beton bloklarla örmüş. O blokları kaldıracağız. Ekolojik belediye anlayışımızla Suruç’u yeşillendireceğiz. Halkın katılımına ve başkana erişimine açık bir belediye haline getireceğiz. Suruç halkının yaralarını saracağız” ifadelerini kullandı.