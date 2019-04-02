9.1 C
Istanbul
02.04.2019
Anasayfa ÖZEL İlk iş katledilenler için Suruç’ta anıt dikmek

İlk iş katledilenler için Suruç’ta anıt dikmek

10 Ekim Ankara Katliamı’nda eşi ile birlikte yaralanan ve kızını kaybeden Hatice Çevik, Suruç Belediye Başkanı seçildi. BirGün’e konuşan Çevik, “İlk işim, Suruç’ta ve Ankara’da katledilenler için anıt yapmak ve ilçeyi kayyumun beton bloklarından arındırmak olacak” dedi

HÜSEYİN ŞİMŞEK HÜSEYİN ŞİMŞEK

10 Ekim 2015’te Ankara’daki Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi öncesinde IŞİD’in gerçekleştirdiği katliamda 103 kişi ölürken 500’den fazla kişi de yaralandı.

Kızı Başak Sidar Çevik’i kaybettiği ve kendisinin de yaralandığı katliamın ardından eşi İzzettin Çevik ile çekilen fotoğraflarıyla simgeleşen Hatice Çevik, HDP adayı olarak girdiği yerel seçimlerde Suruç Belediye Başkanı seçildi.

10 Ekim’in üzerinden geçen dört yılın ardından HDP’nin daveti üzerine Suruç’ta aday olan ve kayyum atanan belediyeyi geri alan Çevik, “Seçimi kazanmak bizi çok sevindirdi. Şimdi Suruç katliamı ile Ankara katliamında ölenler için anıt yapmakla işe başlayacağız. Acılarımızı unutmayacağız ve Suruç’u yeniden halkın yönetimine bırakacağız” dedi.

İlginizi çekebilir:  Süleyman Soylu: Herhangi bir olay intikal etmedi

SURUÇ HALKINA BORÇLUYUZ

Katliamın ardından bir kulağında duyma, bir gözünde ise görme kaybı yaşayan Çevik, BirGün’e yaptığı değerlendirmede, “çok heyecanlı olduğunu” söyledi. Belediye başkanlığı mazbatasını Suruç ve Ankara katliamlarında yaşamını yitirenler adına alacağını bildiren Çevik, “Seçimi kazanmayı Suruç halkına borçluyuz. Bu halk gerçekten değerli ve özverili bir halktır. Tek üzüntümüz Urfa merkezi ve diğer ilçelerini alamamış olmak” dedi.

Suruç’ta partilerinin bir önceki döneme göre aldığı oyların arttığının altını çizen Çevik, “Sonuçlar bizim ve burada çok acı çekmiş yüzlerce ailenin yüzünü güldürdü. Yapacağımız ilk icraatların başında anıt dikmek ve kayyumun izlerini silmek gelecek. Kayyum, belediye binası dahil ilçenin büyük bir kısmını beton bloklarla örmüş. O blokları kaldıracağız. Ekolojik belediye anlayışımızla Suruç’u yeşillendireceğiz. Halkın katılımına ve başkana erişimine açık bir belediye haline getireceğiz. Suruç halkının yaralarını saracağız” ifadelerini kullandı.

- Reklam -

SON HABERLER

İlk iş katledilenler için Suruç’ta anıt dikmek

HÜSEYİN ŞİMŞEK -
10 Ekim 2015’te Ankara’daki Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi öncesinde IŞİD’in gerçekleştirdiği...
Devamını Oku

İktidar kaybetti medya rezil oldu

birgun.net -
Sonuçları merakla beklenen 31 Mart yerel seçimleri geride kaldı. AKP ile MHP’den...
Devamını Oku

Yerel seçim sonrası ilk zam: Elektrik toptan satışı yüzde 37 zamlandı

birgun.net -
Yerel seçimlerin bitmesi ile birlikte ilk zam haberi elektrikten geldi. Enerji Piyasası...
Devamını Oku

‘Adil ve özgür bir seçim ortamı olmadı’

birgun.net -
31 Mart seçimlerini gözlemleyen Avrupa Konseyi heyeti Türkiye’de adil ve özgür bir...
Devamını Oku

Yerel seçimler dünya basınının gündeminde: AKP’ye kaybettiren zayıf ekonomi

birgun.net -
Yerel seçimler dünya basının da gündemindeydi. Gazetelerin yerel seçime ilişkin haberlerinde seçim...
Devamını Oku

Ukrayna seçimleri ikinci tura kaldı

birgun.net -
Ukrayna’da önceki gün yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde alınan ilk sonuçlara göre komedyen...
Devamını Oku

NATO’ya hayır dediler

Ömür Şahin Keyif -
NATO’nun kuruluşunun 70’inci yılında, yerleşik siyasetin gündeminde, birliğin ABD için önemi var....
Devamını Oku

Bakanlık kulakları sağır eden sese kayıtsız

BİRGÜN İZMİR -
İzmir’de, Bornova Yunus Emre Aile Sağlığı Merkezi’nde görevli doktor Nuri Ersoy Yoğurtçuoğlu...
Devamını Oku

Kamuda, ‘Mesai arası Kuran Eğitimi’ dönemi: ‘Çorba bizden eğitim sizden’

MUSTAFA MERT BİLDİRCİN -
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın toplumsal yaşamın tümünü dinselleştiren uygulamalarının halkası olan, “Çağır Gelelim...
Devamını Oku

Belediye el değiştirdi tanzim çadırı kaldırıldı

birgun.net -
Ankara Sincan ve Çankaya’da Büyükşehir Belediyesine ait tanzim satış çadırları dün öğle...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi