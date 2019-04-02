“İlk işim oy alamadığım mahallelere gitmek”

YÜKSEK Seçim Kurulu’nca (YSK) İzmir’de resmi olmayan yerel seçim sonucu açıklandı. Buna göre, Millet İttifakı’nın adayı CHP’li Tunç Soyer Büyükşehir Belediye Başkanı olurken, 30 ilçeden 24’ünde seçimi CHP kazandı. İYİ Parti 1, MHP 1, AKP 4 belediye aldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na seçilen Tunç Soyer, “İlk işim en az oy aldığım mahallelere gitmek” dedi.



500 bin kişi sandığa gitmedi



Seçimlerde 2 milyon 740 bin 705 kişi, 10 bin 161 sandıkta oy kullandı. İzmir İl Seçim Kurulu’ndan alınan ıslak imzalı tutanağa göre, kayıtlı 3 milyon 253 bin 745 seçmenden 2 milyon 740 bin 705’i sandık başına gitti. 513 bin 40 kişi ise sandık başına gitmeyi tercih etmedi. Bu rakamın son 3 seçimin üzerinde olması da dikkat çekti. Kullanılan oylardan 2 milyon 667 bin 130’u geçerli, 73 bin 575’i ise geçersiz sayıldı.



Soyer rekor oyla seçildi



İzmirli seçmenlerden 1 milyon 548 bin 934’ü, Millet İttifakı’nın adayı olan CHP’li Tunç Soyer’e oy verdi ve Soyer’i başkanlık koltuğuna taşıdı. Böylece seçimi yüzde 58,02 oy oranı ile kazanan Soyer, İzmir tarihinde en yüksek oy oranı ile başkan olarak rekor kırdı. Cumhur ittifakı’nın adayı olan AKP’li Nihat Zeybekci ise 1 milyon 31 bin 53 oy alabildi.



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Saadet Partisi’nin adayı Şerafettin Kılıç 30 bin 178, Demokratik Sol Parti’nin adayı Selçuk Karakülçe 20 bin 521, Demokrat Parti’nin adayı Tarcan Ülük 11 bin 678, Vatan Partisi’nin adayı Rifat Mutlu 9 bin 667, Türkiye Komünist Partisi’nin adayı Senem Doruk İnam 8 bin 264, Bağımsız Türkiye Partisi’nin adayı Mehmet Dinç 3 bin 959 oy aldı. Seçime bağımsız olarak giren 4 aday ise toplam 2 bin 876 oy aldı.



CHP 5 ilçeyi AKP’den geri aldı



CHP, 2014’te kaybettiği Menderes, Kemalpaşa, Torbalı, Selçuk ve Ödemiş’i AKP’den geri aldı. Tire’de yönetim CHP’den ittifakın diğer kanadı İYİ Parti’ye geçti. Aliağa MHP’de, Kınık AKP’de kaldı. Kiraz, MHP’den ittifakın diğer kanadı AKP’ye geçti. Bayındır’da CHP yönetimi sona erdi, AKP kazandı.

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Türkiye bahara uyanıyor

Resmi olmayan sonuçlara göre İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Tunç Soyer, partisinin il binasında yaptığı basın toplantısından sonra Alsancak Cumhuriyet Meydanı’na geçti. Burada partililer tarafından sevgi gösterileriyle karşılanan Soyer, “Türkiye yepyeni bir güne, bahara uyanıyor. Göreceksiniz, İzmir’den başlayan büyük değişim bütün Türkiye’yi arkasına alacak ve başka dünyaya taşıyacak. Türkiye’de siyasetin dilinin değişmesine dair bir mesajdır, İzmir’deki mesaj. Bize sürekli parmak gösterilmesinden, çemkirilmesinden bıktık usandık” dedi.



İzmir’de iki büyük hedeflerinin olduğunu belirten Soyer, “İzmir’in refahını büyüteceğiz. İkinci olarak büyüttüğümüz refahı kentin yukarı mahallelerine, arka sokaklarına adil dağıtacağız. Gültepe’ye, Kadifekale’ye, Buca’ya, Bayraklı’ya gideceğiz. Yarından itibaren yoksulluk ve işsizlikle mücadelemiz başlayacak. Göreceksiniz; işsiz genç, aşsız ev bırakmamak için canla başla çalışacağız” diye konuştu.