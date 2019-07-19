27.6 C
Istanbul
19.07.2019
Anasayfa DÜNYA İlk İskoç viskisi 514 yıl önce damıtılmış

İlk İskoç viskisi 514 yıl önce damıtılmış

birgun.net birgun.net

İskoçya’nın ulusal içkisi viskinin 514 yıl önce İskoçya’nın Aberdeen kentinde damıtılmış olabileceğine dair bir belgeye ulaşıldı. Belge, kentin yüzlerce yıl geriye giden arşivlerinin dijital ortama aktarılması sırasında ortaya çıktı.

Aberdeen kentinin arşivlerinde araştırma yapan uzmanların bulduğu bir belge, 1505 tarihinde kentte bir şövalyeye ait laboratuarda gül suyu ve aquavite damıtıldığını ortaya koydu. Aquavite yani “hayat suyu”, viskinin İskoçya’da kullanılan eski adı.

Guardian gazetesinin haberine göre bu, şimdiye kadar bir damıtım tesisi ve içmek amacıyla viski üretimi ile ilgili olarak bulunan en eski belge olabilir.

Üretimin halen yıkıntıları görülebilen bir ortaçağ manastırının 85 kilometre kuzeyinde kurulan bir damıtma tesisinde yapıldığı anlaşılıyor.

Bu aslında Aberdeenli bir rahip olan Sir Andrew Gray’in bıraktığı mirasın bir listesi. Listede Gray’ın “taşınabilir malları” arasında bir gül suyu ve “hayat suyu” damıtma cihazı da bulunduğu görülüyor.

Daha önce Lindores Manastırı’nda da viski damıtımı ile ilgili 1494 yılından kalma bir belge bulunmuştu.

Fakat uzmanlar burada elde edilen alkolun içecek olarak değil dönemin İskoçya Kralı 4. James’in orduları tarafından barut yapımında kullanıldığını düşünüyor.

Araştırmanın yapıldığı Aberdeen Üniversitesi’nin din bilimi, tarih ve felsefe bölüm başkan yardımcısı Jackson Armstrong, “Bu daha önceki kayıtla eş dönemli diğer tarihi metinlerde, o sırada alkolun kralın talimatıyla barut üretiminde kullanıldığına işaret ediyor. Ancak 1505 yılında Aberdeen’deki damıtma cihazında gül suyu ve aquavite üretildiğinin belirtilmesi bunun daha ziyade içecek olarak viski üretimi amacıyla damıtıldığı izlenimini veriyor. Bu doğrudan aquavite damıtma cihazından söz edilen ilk belge” dedi.

Bazı uzmanlar ise bu görüşü paylaşmıyor ve ilk viskinin 1494’de Lindores’de üretildiğini düşünüyor.

Tarihler çok yakın fakat yine de arada 11 yıl fark var.

Kuşkusuz, viskinin tarihi ve ilk üretiminin hikayesi bugün bölgenin tüm dünyaya ihraç ettiği viskinin pazarlanmasında da önemli bir role sahip.

Günümüzde halen viski üretilen tarihi manastırın harabelerinin yakınındaki damıtım tesisinin müdürü Drew McKenzie Smith’e göre viski üretiminin kökleri 11 yıl arayla hala Lindores’te.

“Tarihi miras üzerinde kolayca oynanabilecek bir konu değil. Bu İskoç viskisinin dünyadaki prestiji bakımından çok önemli bir şey. Bugün İskoçya’da en eski olduğunu iddia eden çok sayıda damıtım tesisi var” diye konuşuyor.

İlginizi çekebilir:  Dalaman uçağında olay çıkaran yolcuya 85 bin sterlin ceza ve ömür boyu uçuş yasağı

İlginizi çekebilir:  İngiltere'den Assange açıklaması

İlginizi çekebilir:  Vatandaş 'kimyager' oldu

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,482AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

İlk İskoç viskisi 514 yıl önce damıtılmış

birgun.net -
İskoçya'nın ulusal içkisi viskinin 514 yıl önce İskoçya'nın Aberdeen kentinde damıtılmış olabileceğine...
Devamını Oku

Erzurum’da 3,8 büyüklüğünde deprem

birgun.net -
Erzurum'un Oltu ilçesi Richter ölçeğine göre 3,8 büyüklüğünde deprem ile meydana geldi.
Devamını Oku

İran’dan ABD’nin Suudi Arabistan’a asker gönderme kararına tepki

birgun.net -
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin Suudi Arabistan'a asker gönderme kararının "sembolik...
Devamını Oku

Yangında nabzı duran kedi suni teneffüsle hayata döndürüldü

birgun.net -
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yangın çıkan evde yavrularıyla birlikte mahsur kalan ve dumandan...
Devamını Oku

Sergio Ramos’un şirketine ağaç kesme cezası

birgun.net -
İspanya Milli Takımı ve Real Madrid'in kaptanı Sergio Ramos'a ait olan bir...
Devamını Oku

Merkel’den ‘titreme nöbetleri’ açıklaması

birgun.net -
Almanya Başbakanı Angela Merkel, titreme nöbetleriyle gündeme gelmesi üzerine, “Görevimi yapabilirim. Her insan...
Devamını Oku

Bitlis’te PKK saldırısı: 1 binbaşı yaşamını yitirdi

birgun.net -
Bitlis'in Bölükyazı köyü yakınlarında askeri araca PKK'lilerce roketli saldırı düzenlendi.
Devamını Oku

Mersin’de 8 yaşındaki çocuğa saldıran imam gözaltına alındı

birgun.net -
Mersin'in Tarsus ilçesinde, mahalle imamı tarafından saldırıya uğrayan S.C.K. (8) hastaneye kaldırıldı. Çocuk...
Devamını Oku

İran, ABD’nin ‘Hürmüz Boğazı’nda İHA düşürdük’ iddialarını yalanladı

birgun.net -
ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda USS Boxer adlı taarruz gemisine yaklaşan...
Devamını Oku

AYM’den Atilla Taş kararı

birgun.net -
Anayasa Mahkemesi, tahliye olduğu halde yeniden tutuklanan şarkıcı Atilla Taş hakkında hak...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi