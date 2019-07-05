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05.07.2019
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İlkokula başlama yaşını 69 aya çıkaran kanun yürürlüğe girdi

Resmi Gazete'de yayımlanan kanunla 66 ay olan ilkokula başlama yaşı 69 ay olarak değiştirildi. Okula başlama yaşı 2012’de 72 aydan 60 aya düşürülmüş, sonrasında 66 aya yükseltilmişti.

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İlkokula başlama yaşını 69 aya çıkaran, sözleşmeli öğretmenler ile Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığındaki sözleşmeli personelin kadroya atanması için gerekli süreyi kısaltan Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapan Kanun yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete’de yayımlanan kanunla 66 ay olan ilkokula başlama yaşı 69 ay olarak değiştirildi. Buna göre, mecburi ilköğretim çağı, 6-13 yaş grubundaki çocuklar yerine 6-14 yaş grubundaki çocukları kapsayacak. 

İlkokulların birinci sınıflarına, o yılın 31 Aralık tarihinde 72 ayını dolduran çocukların kaydı yapılacak ancak çocuğun gelişim durumuna bağlı olarak okula erken başlaması veya kaydın ertelenmesi ile ilgili hususlar yönetmelikle düzenlenecek.

Eğitimde bir ‘reform’ paketi daha: Okula başlama yaşı yapboza çevrildi

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Kaynak:AA

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