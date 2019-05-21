İlkyaz, genç yazarları bekliyor

İlkyaz projesi International PEN ve Norveç PEN desteğiyle Türkiye’deki 35 yaş altı yazarları cesaretlendirmek, bu yazarları ve eserlerini (öykü ya da şiir) tanıtmak için yola çıktı.

Her ay üç genç yazar ve kısa eseri, önce İngilizceye ardından o ay iletişime geçilen ve anlaşılan ülkenin diline çevriliyor, böylelikle yazarın/eserin uluslararası boyutta üç dilde tanıtımı yapılıyor. Son beş aylık dönemde sırasıyla Norveç PEN (Norveççe), Almanya PEN (Almanca), Belçika PEN (Felemenkçe), Fransa PEN (Fransızca) ve Güney Afrika PEN (İngilizce) ile anlaşıldı. Her ay farklı bir ülkeyle devam edecek olan bu projede, ayrıca yazısı kabul edilen yazarlara küçük bir miktar honorarium bedeli de ödeniyor.

Yıl sonunda bütün yılın eserlerini ve diğer kazanımlarının kitaplaştırılması planlanıyor. https://www.ilkyaz.world/ilkyaznedir/ adresinden projeyi inceleyebilirsiniz.

Projede daha fazla genç kaleme ulaşmak amaçlanıyor.