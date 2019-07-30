İmam hatibe çevrilen okula hiçbir öğrencinin kayıt yaptırmadığı ortaya çıktı

Şırnak’ın Balveren ilçesindeki Mustafa Bayram Çok Programlı Anadolu Lisesi’nin geçen yıl İmam hatip lisesine çevrilmesinin ardından okula hiçbir öğrencinin kayıt yaptırmadığı ortaya çıktı.



Cumhuriyet‘ten İlayda Kaya‘nın haberine göre, okulun yeniden eski haline dönüştürülmesini isteyen CHP Merkez İlçe Başkanı Osman Yeren, “Geçtiğimiz yıl imam hatibe çevirilen liseye 3 öğrenci kayıt yaptırırken bu yıl hiçbir öğrenci kayıt yaptırmadı. Bu okuldan çıkan öğrenciler derece yaparken şimdi okul bomboş. Başarılı bir okulun hiçbir gerekçe yokken imam hatibe çevrilmesi art niyetlidir” dedi.

İl milli eğitim müdürü ile okulun eski haline döndürülmesi için görüştüklerini söyleyen CHP’li Yeren, “İl milli eğitim müdürü bize ‘Orası Kilise olsaydı daha fazla öğrenci kayıt olurdu’ diye saçma bir yanıt verdi. Bir çok programlı lisenin imam hatibe çevrilmesinin keyfi bir muamele olduğunu düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.