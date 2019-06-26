İmam hatip dayatması sürüyor

Milli Eğitim Bakanlığı, ilk kez geçen yıl uygulanan ve tepkilere neden olan, “Lise tercihlerinde aynı türden en fazla üç okul zorunluluğu” kararından vazgeçmedi. Eğitimcilerin ve velilerin, “Öğrenciler imam hatip ve meslek liselerine yönlendiriliyor” gerekçesiyle tepki gösterdiği kararın, bu yıl da yerel yerleştirme tercihlerinde uygulanması kararlaştırıldı.

İlk olarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar arasından tercih yapacak öğrenciler, aynı okul türünden en fazla üç okul seçebilecek. Öğrenciler, tercihlerinden ikisini ise ya imam hatipten ya da meslek lisesinden yana kullanmak zorunda kalacak. Yerel yerleştirmede beş tercih yapacak öğrencilerin tercihlerinin üçü, kendi kayıt bölgesinden olacak.

SINIRLAMA OLMAYACAK

Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, istemeleri halinde sınavla öğrenci alacak okullara başvurabilecek. Öğrenciler, “pansiyonlu okullar” tercih ekranından en fazla beş olmak üzere toplamda 15 tercihte bulunabilecek. İlk yerel yerleştirmelerde tercihlerine yerleşen öğrenciler için nakil dönemi tercihlerinde farklı okul türü tercih etme zorunluluğu olmayacak.

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Tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler ise nakil döneminde en fazla iki aynı okul türü seçebilecek. İlk iki tercihini Anadolu lisesinden yana kullanan bir öğrenci üçüncü tercihine imam hatip ya da meslek lisesi yazmak zorunda kalacak.

AYNI SORUNLAR YAŞANACAK

Merkezi sınavla öğrenci alacak bin 526 lisenin 855’inin meslek lisesi ve imam hatip lisesi olduğunu anımsatan Eğitim Sen Genel Başkan Feray Aytekin Aydoğan, bu nedenle binlerce öğrencinin istemediği okul türüne gitmek zorunda kalacağını ifade etti. Aydoğan, adrese dayalı yerleştirmelerde geçen yıl yaşanan sorunların bu yıl da yaşanacağına vurgu yaparak “Yaş kriteri dışında tüm kriterlerin değiştirilmemesi de mağduriyetleri arttırmaya devam edecek” dedi.

SINIFSAL DAYATMA

Öğrencilerin açıkta kalmamak için imam hatip ve meslek liselerinden birine yerleşmek zorunda kalacağını anlatan Aydoğan, MEB’in yanlışları devam ettirme ısrarından vazgeçmesi gerektiğinin altını çizerek “Her öğrencinin istediği okula gitme hakkı vardır” diye konuştu. Aydoğan, MEB’e şu uyarılarda bulundu:

• Merkezi sınavla ve adrese dayalı yerleştirme ile öğrenci alan okullarda fen liseleri, Anadolu liseleri, sosyal bilimler, güzel sanatlar, spor liseleri kontenjanları artırılmalıdır.

• Adrese dayalı yerleştirme uygulamasına son verilmeli, her öğrenci istediği okulu tercih etme hakkına sahip olmalıdır. Adrese dayalı yerleştirme sınıfsal bir dayatmadır. Eğitim hakkı ihlalidir.