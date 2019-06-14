İmam hatip seferberliği

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), iktidarın tüm teşviklerine karşın öğrenci bulmakta zorlanan imam hatip okulları için bir kez daha harekete geçti.

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nün görevlendirdiği personelin özellikle Rehberlik Araştırma Merkezleri’nde (RAM) öğrencilere tercih danışmanlığı yapacak öğretmenleri, imam hatip liseleri ile ilgili ikna toplantılarına başlandı.

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçlarının 24 Haziran’da açıklanmasının ardından başlayacak tercih dönemi öncesi harekete geçen Bakanlık, Ankara genelinde “Okul Tanıtım Toplantıları” düzenledi. İlki Yenimahalle Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde dün düzenlenen toplantıların amacı, “İmam hatip liselerinin öğretim programlarının, eğitim içeriklerinin, fiziki imkanlarının ve öğrencilere kazandırdığı değerlerin rehber öğretmenlere anlatılması” şeklinde açıklandı.

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“ÖZELLİKLE TERCİH DANIŞMANLARI”

MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nün okul tanıtım faaliyetleri çerçevesinde düzenlenen toplantı için tüm okullara yazı gönderildi. Yazıda, Ankara’daki tüm ortaokul ve imam hatip ortaokullarında görev yapan rehberlik öğretmenlerinin imam hatip liseleri konusunda bilgilendirilmesi gerektiği belirtildi. İmam hatip liselerinin öğrencilere kazandırdığı değer ile bilimsel, sanatsal, sportif, sosyal ve kültürel imkanlarının rehber öğretmenlere anlatılmasının istendiği yazıda, özellikle tercih danışmanlığı yapan öğretmenlerin katılımının önemli olduğunun altı çizildi.

Ankara Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde yapılan ilk toplantıda, öğretmenlere, ortaokuldan mezun olan ve liseye geçiş için tercih danışmanlığı almak isteyen öğrencilere imam hatip liselerinin olumlu yönlerini anlatmaları gerektiği ifade edildi.