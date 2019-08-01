İmam hatip ve özel okul dayatması

Liseye Geçiş Sistemi (LGS) birinci yerleştirme sonuçlarına göre 439 bin öğrenci tercih yaparken yalnızca 138 bin öğrenci liseye yerleşebildi. Anadolu ve fen liselerinde boş kontenjan kalmaması nedeniyle öğrenciler imam hatip ve özel okul kıskacında. MEB, göstermelik olarak İstanbul, Ankara ve Adana gibi büyükşehirlerdeki bazı Anadolu liselerini “İkili öğretime” geçirerek kontenjanları artırdı.

MEB ÖĞRENCİLERİ YÖNLENDİRMEDİ

Veliler, yanlış planlama, İHL’lerin ihtiyacın üzerinde kontenjana sahip olması gibi sorunların yanısıra Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) öğrencileri yönlendirmediğini ifade etti. Birçok öğrenci puanının yettiği okulları değil de taban puanı yüksek olan okulları tercih ettiği için yerleşemedi. Öğrenciler taban puanı daha yüksek olan okulları tercih etmeleri nedeniyle açıkta kaldı. Açıkta kalan öğrencilerin tek seçeneği de imam hatipler oldu.

ÖĞRENCİLER AÇIKTA KALDI

BirGün’e konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen öğrenci velisi şunları söyledi:

“Ziya Selçuk, adrese dayalı yerleştirme sistemi, dedi ancak Ankara Yenimahalle’de oturuyorum ve ilçemdeki yedi Anadolu lisesinde de boş kontenjan yok. Biz ilçemizdeki okulları seçtik ve ona göre tercih yaptık, kimse bize bilgi vermedi. Adrese dayalı yerleştirme sistemi işlemiyor.

Çocuğumun puanı tercih ettiği okulların taban puanının altındaymış, tercih yaparken bize bu bilgi verilmedi. Başka ilçelerdeki Anadolu liselerine puanın yettiği söylendi ama artık o liselerde de boş kontenjan kalmadı. Ayrıca benim çocuğum başka bir ilçeye nasıl gidebilir. Boş kontenjan olan en yakın Anadolu lisesi 30-35 kilometre mesafedeki başka bir ilçede bulunuyor. İlçemdeki yedi Anadolu lisesinin toplam boş kontenjanı da 20-25 civarında.

YA İMAM HATİP YA ÖZEL OKUL

Bakanlık bize çocuğunuz ‘ya imam hatibe ya da özel okula gidecek’ diyor. Benim çocuğumu özel okula yollamaya param var mı? Bunu düşünmüyorlar geriye sadece imam hatip seçeneği kalıyor. O zaman adrese dayalı kayıt sistemi demeyin bunun adına. Sadece Yenimahalle’de bin 800 öğrenci açıkta kaldı. Çocukların en temel hakkı olan eğitim hakkı ellerinden alınamaz. Çocuğumun gideceği okula onunla ben karar verebilirim Bakanlık bizi mecbur tutamaz.”

TEK SEÇENEK İMAM HATİP

BirGün’e konuşan bir başka öğrenci velisi de şunları söyledi: “Çocuğumuz tercih yaparken yeteri kadar bilgi verilmedi. Bakan çıkıyor televizyonlarda konuşuyor. Kendime zarar vermeyi düşünüyorum, iki gündür uyumuyorum. Kızım yüksek bir puan almasına rağmen puanı yüksek olan okulları tercih ettiği için açıkta kaldı. Ben, 57 yaşındayım param olsa özel okula yollarım ama ekonomik durumum iyi olmadığı için tek seçeneğimiz olarak geriye sadece imam hatipler kalıyor.İstedikleri okullara yollayalım, çocuklarda kendi zihniyetlerinde ve kendileri gibi olsun istiyorlar. Çalmadığımız kapı kalmadı bize ısrarla ‘imam hatiplerde boş kontenjan var’ deniyor. Çocuğum avukat, doktor, bakan ve cumhurbaşkanı olsun istiyorum ama sistem buna izin vermiyor.