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29.07.2019
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İmam hutbe nedeniyle tartıştığı kişiyi bıçakladı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde hutbe nedeniyle çıkan tartışma sonucunda imam, bir kişiyi belinden çıkardığı bıçakla yaraladı.

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Sakarya’nın Akyazı ilçesinde hutbe nedeniyle çıkan tartışma sonucunda imam, bir kişiyi belinden çıkardığı bıçakla yaraladı. 

Olay, Sakarya’nın Akyazı ilçesine bağlı Küçücek Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yaklaşık 1 yıl önce hutbe yüzünden R.K. isimli imam ile Ş.B. isimli kişi arasında çıkan tartışmayı cemaat güçlükle ayırdı.

Daha sonraki günlerde birkaç kez daha tartışan imam ile Ş.B, sabah saatlerinde bir kez daha tartıştı. İmam R.K.’yı babasının cenazesinin okumasına gelmemesi konusunda uyaran ve hakaret ettiği ileri sürülen Ş.B., imamı darp etmeye çalışınca İmam R.K. yanında getirdiği bıçakla Ş.B.’yi bıçakla yaraladı.

Durumu gören yurttaşlar olayı sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yaralı Ş.B.’nin ilk müdahalesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı. 

Öte yandan yaralının durumu iyi olduğu öğrenilirken imam R.K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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