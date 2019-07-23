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23.07.2019
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“Kolektif çalışmayı aşılama” bahanesiyle çocuklara mezarlık temizletildi

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Fotoğraf: DHA

Muş’ta Tuba Cami ve Hafızlık Akademisi Yaz Kuran Kursu’na gönderilen çocuklara, şehir merkezindeki mezarlık temizletildi. Muş Belediyesi Başkan Vekili Muhterem Bozkurt, “Bu temsili çalışmayla çocuklarımıza kolektif çalışmayı ve ortak yaşam alanlarının kullanımının önemini aşılamaya çalışıyoruz” iddiasında bulundu.

Çocuklara mezarlık temizleten İmam Fecri Yıldırım, “Yeni nesillere değer ölçülerimizi kazandırabilmek için temizlik, çevre, birliktelik başlıklı bir eğitim yaptık. Çocuklarla birlikte mezarlıkları temizledik” dedi. 

Yaz Kuran Kurslarında, ahlak dersini ön planda tutmaya gayret gösterdiklerini iddia eden Yıldırım, “Her yıl düzenlenen Yaz Kur’an Kurslarında, cami merkezli bir anlayışla kurslarda en önemli ders olarak ahlak dersini ön planda tutuyoruz. Bunu da çok önemsiyoruz. Bu çalışmalarımıza da devam edeceğiz. Bu ahlak merkezli çalışmalar içerisinde de çevre anlayışının oturması için başta mezarlıklarımız olmak üzere ortak paydalarımızla çocukların ruhsal dünyalarını geliştirmeye de özen gösteriyoruz” dedi. 

Muş Belediyesi Başkan Vekili Muhterem Bozkurt da, “Belediyeciliğin çalışma alanlarından birisi de sosyal belediyeciliktir. Bu temsili çalışmayla burada biz çocuklarımıza kolektif çalışmayı ve ortak yaşam alanlarının kullanımının önemini aşılamaya çalışıyoruz” diye konuştu. 

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