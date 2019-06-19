İmamoğlu, 23 Haziran’a kadar TV’ye çıkmama kararı aldı

Üsküdar’da seçim çalışmalarını sürdüren CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran’a kadar televizyona çıkmayacağını açıkladı.

TRT’de katıldığı canlı yayın ile ilgili konuşan İmamoğlu, 23 Haziran’a kadar televizyona çıkmayacağını söyledi. İmamoğlu “Ben bugünden itibaren televizyonlara çıkmıyorum artık. İzlemeye de gerek yok zaten. 4 gün kaldı seçime” dedi.

İmamoğlu’nun konuşması şu şekilde:

“Bize karşı çok kötü cümleler kuruyorlar; çok komik duruma düşenler var. Onun için sizlere tavsiyem artık televizyon izlemeyin. Hiç kimse oyundan dolayı bizim rakibimiz değil, biz milletçe biriz. Onlar ne kadar ayrıştırsa ayrıştırsın biz tam tersini yapacağız. Ne kadar ötekileştirirlerse ötekileştirsinler biz sarılmaya kucaklaşmaya devam edeceğiz. 23 Haziran’da sizden isteğim herkesin oy kullanıp kullanmadığına bakın. Kapı kapı gezin, demokrasiye sahip çıkın. Bugün itibariyle söylüyorum ki, her şey çok güzel oldu. İçimde öyle bir enerji var ki Allah şahit bana öyle geliyor ki hiç yorulmayacağım. Bu şehirde yaşayan herkesi çok seviyorum. Hem demokrasiye, hem de bu güzel cumhuriyete hep birlikte hizmet edelim.”