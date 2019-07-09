İmamoğlu: 23 Haziran’dan önce İBB’de kullanılan araçlar değiştirildi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldığı radyo yayınında 23 Haziran öncesinde İBB’de kullanılan araçların markalarının değiştirildiğini ifade etti.

Belediyeye ait araçlarla ilgili önemli açıklamalarda bulunan ve araçların markalarının bir alt modelleriyle 23 Haziran öncesinde değiştirildiğini belirten İmamoğlu, “Biz geldikten sonra belediyedeki araçların markası değiştirilmiş. Sözüm ona bir alt marka alınmış” ifadelerini kullandı.

‘Mülteci sorunu Türkiye’de yönetilemedi’

AKP döneminde görev yapan İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı’ın istifa etmesiyle ilgili de konuşan İmamoğlu, “Ben genel sekreterim. İstifa ettim’ iştiraklerden de edin kardeşim” dedi.

İmamoğlu İstanbul’daki Suriyeli sığınmacılara ilişkin, “Mülteci sorunu Türkiye’de yönetilememiştir. Tabiri caizse serbest. Saldım çayıra mevlam kayıra derler ya böyle. Siz 3.5 milyona yakın göçmeni her yere dağıttınız. İstanbul’da kayıtlı rakamlara göre 600 bin kayıtlı olmayana göre 1 milyona yakın. O insanlara yazık. Şu anda gerçekten zor durumda olan göçmenleri var İstanbul’un. Çocuk evlilikleri görüyorum, dilencilik yapanları görüyorum” ifadelerini kullandı ve bu sorunu çözmek için yapacaklarını kısaca şöyle açıkladı;

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“Önce Suriyelilerin insanca yaşam koşulunu sağlayacağız. Kurumlarla işbirliği yapacağız. Çalışıyor ve yardım alıyorlarsa bu yanlış. En büyük sorun kayıt dışı çalışan Suriyeliler.”

Deprem ve kentsel dönüşüm

İstanbul’un plansız büyüdüğünü belirten İmamoğlu, Marmara’daki deprem tehdidi için, “Deprem, görünmeyen en büyük tehdit. Dolayısıyla ben depremin çok hızlı çözümü için çalışacağımızın sözünü vermiştim ve başlayacağız. Keşke akşamdan sabaha her şey düzelse ama çalışmamız lazım. İnsanların deprem anında ne yapacağını planlamamız lazım. Bu en büyük acil eylem planımız bizim” açıklamasında bulundu.