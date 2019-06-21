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22.06.2019
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İmamoğlu: 24 Haziran’dan sonra İBB’de ne olduğunu açıklayacağım

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Sarıyer’de basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İmamoğlu, ‘Öyle tehdit mehdit bizi yormaz. Vız gelir tırıs gider.. Biz biliyoruz ne var, sorun ne ama belli ki bizim bildiklerimizin 10 katı var İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde’ dedi.

İstanbul Belediyesi’nde ne var ki, bu kadar feryat figan ediyorlar. 24 Haziran’dan sonra İBB’de ne olduğunu açıklayacağım. O zaman birilerinin tansiyonları düşecek. Her gün şapkadan tavşan çıkarmaları, öyle tehdit mehdit bizi yormaz. Vız gelir tırıs gider..Biz biliyoruz ne var, sorun ne ama belli ki bizim bildiklerimizin 10 katı var İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde.

(Ortak yayında bir kişinin kağıt kaldırdığı iddiası) Evet gördüm, şaşırdım da. Sağ tarafımda birinin ara ara kağıt kaldırıp indirdiğini gördüm. Hatta son dakikalarda o kişinin hararetle kağıt indirip kaldırdığını gördüm. Baktım ki çaya davet yazıyor. Yani çaya davet de sayın Yıldırım’ın fikri değildi. Ben ısrarla hatırlattım ama sayın Yıldırım’dan davet gelmedi. Demek ki o kağıdı kaldıranın davetiydi.

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