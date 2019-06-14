İmamoğlu: 24 Haziran’dan sonra ilk yurt dışı gezimi Balkanlar’a yapacağım

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi’ndeki Bosna Sancak Derneği’nde göçmen vatandaşlarla buluştu.

Dernek binası önünde karşılanan İmamoğlu, “En güzel kürsü insanın yüreğidir. Bu şehrin geleceği çocukları. Onun için ben çocukların yüreğiyle size hitap etmiş olayım. Milletçe üzüldüğümüz, acısını paylaştığımız, büyük acılar yaşayan bizim geçmişimden gelen büyük ağlarımızın doğduğu topraklar, elbette ki milletimizin aynı zamansa çok kıymetli bir parçası. Ülkemizde ve şehrimizde yaşayan Bosna Sancaklı dostlarımız hemşehrilerimiz, şunu söylüyorum: Bilmenizi isterim ki, bir toplumun vicdanı, o toplumun yaşadığı üzüntülerle, hüzünlerle, sevinçlerle oluşur. Kader birliğiyle oluşur. Bazen, ‘Biz acıyı buradan hissettik’ desek de aslında tamamını hissetmek tamamen mümkün değil. Sizler bizim milletimizin vicdanının olgunlaşmasında önemli bireylersiniz. Allah, hiç kimseye, tabii ki milletimize böyle acılar göstermesin. Böyle acılar insanlığın hak etmediği olaylardır” diye konuştu.

İmamoğlu sözlerine şöyle devam etti:

“Kültürü yaşatmak, aynı zamanda orada ne olup bitiyor buradan takip etmek. İBB olarak, 24 Haziran itibariyle Allah’ın izniyle seçilmiş belediye başkanı olarak yine görevimize döneceğiz. İnşallah en üst seviyede iş birliklerimizi doya doya yaşayıp, yaşatacağız. Bir başka şey. Ben, belediye başkanı olduktan sonra ilk ziyaretimi KKTC’ye yapacağım dedim, yaptım. Sadece Bosna’yı Sancak’ı değil, iyi bir programla tüm Balkanlar’ı ziyaret edeceğim. İlk yurt dışı gezimi oraya yapacağım.”

“BİZİM BAŞARDIĞIMIZ İŞLERİ ‘BİZ YAPTIK’ DEDİLER”

Ekrem İmamoğlu, Bosna Sancaklı vatandaşlarla buluştuktan sonra Bayrampaşa Meydanı’nda bir konuşma yaptı. İmamoğlu, sözlerine, ”Dedik ki, yerel seçim bitti, herkes işini yapsın dedik. Dinletemedik. Millet seni getirdi, millet yollar. Bu kadar basit. Böyle anlamsız, hukuka aykırı bir karar alarak milletin hakkını, emanetini ve iradesini gasp ettiler. Ne yapacağız? Hep bir olacağız. Hep birlikte egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğunu, 23 Haziran’da bu hukuk bilmeyenlere anlatacağız” şeklinde başladı.

18 günlük İBB Başkanlığı süresince yaptığı hizmetlerden örnekler veren İmamoğlu, ”Bizi, 31 Mart’tan önce hesap kitap bilmemekle suçladılar. Kardeşim, biz hesap kitap biliyoruz da şunu hesap edemedik: Bizim yaptığımız işi bunların bu kadar sahipleneceklerini düşünmedik. Bizim, insanlara vaat edip başardığımız işleri, bu sefer kalkıp, ‘Biz yaptık’ dediler” diye konuştu.

“3-5 KENDİNİ BİLMEZ SÖZÜM ONA MİTİNG YAPTI”

‘Bununla da yetinmediler” diyen İmamoğlu, ”Yine 31 Mart öncesinde, servis aracı sahipleriyle buluştuk. Yıllarca servisçileri tehdit ettiler. Ben ne dedim: ‘Tehdit yok, tahdit var’ dedim. ‘Tahditlerinizi veriyoruz’ dedim. İBB Başkanı olunca, talimatı verip, süreci başlattık. Ne oldu? Dün UKOME’den karar çıktı. Ya kardeşim, sevgili İstanbul Valisi, Sayın Valim. Siz, şu anda seçilmiş Ekrem İmamoğlu’ndan sonra oraya, 24 Haziran’a, yani ben gelinceye kadar vekalet ediyorsun. Vekalet ederken, hadi Ramazan’da İBB iftar verdi. Sayın rakibimizi, Binali Yıldırım’ı davet etti, bir şey demedim. Hadi, sizin döneminizde İBB’nin önünde, seçim çalışmaları devam ederken, benim adıma 3-5 kendini bilmez sözüm ona miting yaptı. Oraya, yüz yıllardır bu şehre hizmet eden itfaiye erlerini diktiler. Bu şehirde, Allah geçinden versin, cenaze işlerine bakan bir imamı diktiler, benim adıma propaganda mitingi yaptılar İBB’nin önünde. Onu da geçtim. Ya şimdi bari bu işi başlatan ve tahdit sürecini İBB gündemine sokan benim ama kalkıyorsun, sayın rakibim yapmış gibi elinde plakalarla şov yaptırıyorsunuz. Bu olmaz” şeklinde konuştu.

İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

‘YAKIŞMIYOR’

‘Bizim devlet geleneğimizde, gerçekten bu ülke adına Cumhurbaşkanı’nın yeri ayrıdır, sayın valilerin, kaymakamların yeri ayrıdır, devleti dışarda temsil edenlerin yeri ayrıdır. Ha şunu anlayabilirim. Bazı valiler tuzak kurar, bazıları da siyasete göz kırpıyor olabilir. Ama bunu yapmayın. Yakışmıyor. Biz bu hizmetleri, siyasi rant elde etmek için yapmadık. Biz bu hizmetleri, vatandaşımızın ihtiyacını hissettiğimiz için yaptık. Servis araçlarıyla, yolda, trafikte yıllardır tehdit edilen esnafı kurtarmak bize nasip oldu. Bunlar, 18 günde yaptıklarımızla yatıp kalkıp bizi kıskanıyor ya, sizin huzurunuzda söz veriyorum. Ben, bunları 1800 günde deli etmezsem namerdim. Deli edeceğim”.