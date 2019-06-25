İmamoğlu ailesinin mal varlığı açıklandı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, mal varlığını açıkladı.

Ekrem İmamoğlu’nun basın bürosundan yapılan açıklamada “İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, daha önce Sayın Binali Yıldırım ile katıldığı ortak yayında ailesinin malvarlığını şeffafça açıklayacağını duyurmuştu. Şimdi size ilk olarak Ekrem-Dilek İmamoğlu’nun malvarlığı listesini daha sonra da babası Hasan İmamoğlu’nun malvarlığı listesini sunuyoruz.” denildi.

Mal varlıkları beyanına göre; Ekrem İmamoğlu’nun 4 milyon 682 bin liralık; arsa, ev, dükkan ve hissesi bulunuyor. İmamoğlu’nun 3 milyon 70 bin borcu, 3 milyon 600 bin lira da alacağı bulunuyor. Çiçeği burnunda İBB Başkanı’nın aile şirketinde yüzde 60 hissesi dikkat çekerken, kendine ait bir de gayrımenkul şirketi bulunuyor. Dilek İmamoğlu’nun üzerine kayıtlı, daire, arsa, takı ve otomobilin bedeli ise 2 milyon 915 bin lira…

BEYANA GÖRE MAL VARLIĞI

Ekrem İmamoğlu’nun mal varlığı: 4 MİLYON 682 BİN LİRA

-302 bin liralık Beylikdüzü’nde dükkan

-911 bin liralık Beylikdüzü’nde mesken

-120 bin liralık Beylikdüzü’nde arsa

-248 bin liralık Büyükçekmece’de dükkan

-26 bin liralık Beylikdüzü’nde hisseli arsa

-71 bin liralık Beylikdüzü’nde dükkan

-30 bin liralık Çanakkale/Eceabat’ta ev

-204 bin liralık Balıkesir/Edremit’te arsa

-256 bin liralık Balıkesir/Edremit’te arsa

-52 bin liralık Balıkesir/Edremit’te arsa

-15 bin liralık Çanakkale/Eceabat’ta dam

-313 bin liralık Balıkesir/Edremit’te arsa

-165 bin liralık Balıkesir/Edremit’te arsa

-210 bin liralık Trabzon/Ortahisar’da arsa

-772 bin liralık Balıkesir/Edremit’te arsa (Tevhit işlemli)

TABANCA -8 bin lira değerinde tabanca

BANKADAKİ PARASI -979 bin lira – Ziraat Bankası’nda

BORÇLARI: 3 MİLYON 70 BİN LİRA BORÇ

-140 bin euro borç

-250 bin lira borç

-1 900 bin lira borç (Babası Hasan İmamoğlu’na ait şirkete)

ALACAKLAR : 3 MİLYON 600 BİN

– 3 milyon 600 lira bir inşaat şirketinden alacak

HİSSELER

-İmamoğlu İnş. Tic. ve San. Ltd. Şirketi’nin yüzde 60 hissesi

-SSB Gayrimenkul AŞ’nin yüzde 100 hissesi

DİLEK İMAMOĞLU’NUN MAL VARLIĞI: TOPLAM: 2 MİLYON 915 BİN LİRA

-145 bin liralık Beylikdüzü’nde dükkan

-185 bin liralık Beylikdüzü’nde arsa

-572 bin liralık Büyükçekmece’de konut

-500 bin liralık Muğla’da mesken

-254 bin liralık 2013 model otomobil

-418 bin lira – Bankada

-841 bin liralık takı

BABA HASAN İMAMOĞLU’NUN MAL VARLIĞI

Baba Hasan İmamoğlu’nın açıklanan malvarlığı ise şöyle;

İmamoğlu İnş. San ve Tic. Ltd. Şti.’de kurucu ortak. Yüzde 20 hisse 1.400.000 TL sermaye

İstanbul Güngören’de 180 metrekare dükkan

İstanbul Beylikdüzü Kavaklı’da 120 metrekare arsa

İstanbul Beylikdüzü Büyükşehir’de 170 metrekare mesken

İstanbul Beylikdüzü Gürpınar 1419 metrekare arsa ve konut

İstanbul Beylikdüzü Köyaltı Ağıl Yolu 2877 metrekare arsa

İstanbul Beylikdüzü Bağlar 4176 metrekare arsa

Balıkesir Edremit Güre’de 691 metrekare arsa

Balıkesir Edremit Güre 708 metrekare konut

Balıkesir Edremit Güre 4260 metrekare arsa

Balıkesir Edremit Güre 223 metrekare mesken,

Trabzon Akçaabat Yıldızlı’da 591 metrekare galerili dükkan-konut

Trabzon Akçaabat Cevizli’de 2160 metrekare tarla

Yalova Termal Akköy’de 1831 metrekare tarla

Ankara Sincan Temlli’de 1350 metrekare arsa

Aydın Kuşadası Hacıfeyzullah 5000 metrekare arsa

Beylikdüzü’ndeki 1294 Ada 4 parsel üzerindeki yerde 6 dükkan, 4 konut ve 6 büro’nun yüzde 50’si.

Güngören’deki 559 parsel üzerindeki yerin 2 katındaki toplam 6 büro

Büyükçekmece’de bir mesken

Büyükçekmece’de iki dükkan

Beylikdüzü’nde 2 A tipi dobleks mesken

Beylikdüzü’nde bir daire

Beykent’te dükkan

Zigana Panora’da daire

Beykasrı daire

Zigana Tria daire+ofis+dükkan

Zigana Corner daire+dükkan