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02.06.2019
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İmamoğlu bayramda da sahada: Bir günde üç kent gezecek

İstanbul seçimleri için çalışmalarını sürdüren CHP’de Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Ekrek İmamoğlu ile CHP’li kurmaylar bayramda da sahada olacak. Bir günde üç Karadeniz kentini gezecek İmamoğlu, hemşehrilerinden destek isteyecek

HÜSEYİN ŞİMŞEK HÜSEYİN ŞİMŞEK
Ekrem İmamoğlu, önceki gece Beylikdüzü’nde yurttaşlarla bir araya geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’na seçilen ancak YSK’nin tartışmalı kararının ardından mazbatası iptal edilen Ekrem İmamoğlu ile CHP heyeti, Ramazan Bayramı’nda Karadeniz’e çıkartma yapacak.

Ekrem İmamoğlu, bayramın birinci günü memleketi Trabzon’a giderek aile üyelerini ziyaret edecek. Bayramın ikinci günü Trabzonlu hemşerileri ile saat 12.00’de Atatürk Meydanı’nda bir araya gelecek, İmamoğlu daha sonra Giresun’a gidecek. Burada saat 16.00’da yurttaşlara seslenecek İmamoğlu, Karadeniz turunu Ordu’da noktalayacak.

İmamoğlu’na Karadeniz turunda eşlik edecek CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, “Adayımız hem aile üyeleriyle bir araya gelecek hem de seçmenleriyle buluşacak” dedi.

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Kılıçdaroğlu’ndan mektup

23 Haziran İstanbul seçimlerine yönelik çalışmalarını sürdüren CHP’de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Ramazan Bayramı için imamlara ve müezzinlere yönelik bir mektup kaleme aldı.

Din görevlilerine “elden teslim edilmek üzere” 81 ildeki CHP il ve ilçe başkanlıklarına gönderilen mektubun adreslerine ulaşması konusunda Genel Başkan Yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı, Gamze Akkuş İlgezdi ve Muharrem Erkek yetkilendirildi.

Öte yandan İmam ve müezzinlerin Ramazan Bayramı’nı tebrik eden Kılıçdaroğlu, mektubunda adalet vurgusu yaptı. Kılıçdaroğlu, imam ve müezzinlerin toplumca “saygın” ve “üstün ahlaki değerlerle donatılmış” kişiler olarak kabul edildiğine dikkati çekerek, “Kucaklayıcı, ötekileştirmeyen, adil yarınlar için çok önemlisiniz” mesajını paylaştı.

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