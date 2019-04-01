CHP tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday gösterilen Ekrem İmamoğlu, seçim sonuçlarına dair 11. kez açıklama yapıyor.

İmamoğlu, “Benim verdiğim sayıları YSK Başkanı da teyit etmiş durumdadır” dedi.

İmamoğlu, “YSK verilerine göre oy farkı 27 bin 806. Sisteme girmeyen sandık sayısı 82. Bu işin matematiksel süreci sona ermiştir” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, Binali Yıldırım’ın ‘teşekkür’ afişlerinin de kaldırılmaya başlandığını duyurdu:

“Hiçbir endişe duyulmasın. Afişlerle ilgili çağrımız karşılık buldu. Teşekkür ediyorum, bir yanlıştan dönülmüştür.”

‘VE İLK ZAFER ANI’

Gülfem Saydan Sanver de kişisel Twitter hesabında “Ve ilk zafer anı” notuyla bir video paylaştı.

Sanver’in paylaşımından sonra İmamoğlu da bir tweet attı ve “Yüksek Seçim Kurulu Başkanı da seçimi kazandığımızı teyit etti. Hep birlikte kazandık, emeği geçen herkese ve gönlü bizimle atan 16 milyon İstanbulluya teşekkürler” ifadesini kullandı.