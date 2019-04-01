8.1 C
Istanbul
01.04.2019
Anasayfa GÜNCEL İmamoğlu: Benim verdiğim sayıları YSK Başkanı da teyit etmiş durumdadır

İmamoğlu: Benim verdiğim sayıları YSK Başkanı da teyit etmiş durumdadır

birgun.net birgun.net

CHP tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday gösterilen Ekrem İmamoğlu, seçim sonuçlarına dair 11. kez açıklama yapıyor.

İmamoğlu, “Benim verdiğim sayıları YSK Başkanı da teyit etmiş durumdadır” dedi.

İmamoğlu, “YSK verilerine göre oy farkı 27 bin 806. Sisteme girmeyen sandık sayısı 82. Bu işin matematiksel süreci sona ermiştir” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, Binali Yıldırım’ın ‘teşekkür’ afişlerinin de kaldırılmaya başlandığını duyurdu:

“Hiçbir endişe duyulmasın. Afişlerle ilgili çağrımız karşılık buldu. Teşekkür ediyorum, bir yanlıştan dönülmüştür.”

‘VE İLK ZAFER ANI’

Gülfem Saydan Sanver de kişisel Twitter hesabında “Ve ilk zafer anı” notuyla bir video paylaştı.

Sanver’in paylaşımından sonra İmamoğlu da bir tweet attı ve “Yüksek Seçim Kurulu Başkanı da seçimi kazandığımızı teyit etti. Hep birlikte kazandık, emeği geçen herkese ve gönlü bizimle atan 16 milyon İstanbulluya teşekkürler” ifadesini kullandı.

- Reklam -

SON HABERLER

İmamoğlu Twitter biyografisini güncelledi: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı

birgun.net -
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışını önde...
Devamını Oku

Theresa May’in mirası

birgun.net -
Patrıck Cockburn Alman bir generalin söylediğine göre terfi...
Devamını Oku

Binali Yıldırım’ın yeni makamı bodrum katta

birgun.net -
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini kaybeden Binali Yıldırım'a, TBMM'de yeni makam odası...
Devamını Oku

Öztrak: Sandıkta aldığımızı masa başında vermeyiz

birgun.net -
CHP Sözcüsü Faik Öztrak CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı yapıyor. Öztrak'a Onursal...
Devamını Oku

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’ndan çağrı!

birgun.net -
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu seçim sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı. Kaftancıoğlu...
Devamını Oku

Neyi seviyorsak neyi istiyorsak onu yaptık

ÖYKÜ ÖZFIRAT -
Bu sene 20.yılını kutlayan grup Pitch Black Process, Hayko Cepkin’in konuk olduğu...
Devamını Oku

CHP’nin Siverek adayı Bucak yeniden gözaltına alındı

birgun.net -
Urfa'nın Siverek ilçesinde belediye meclis üyesini darp ettiği iddiasıyla dün gözaltına alınıp...
Devamını Oku

Mumlar kendiliğinden sönmüyor!

UĞUR KUTAY -
DzIga Vertov’un sinemayla ilgili çalışmalarda hâlâ ‘gerçekçi sinemanın öncüsü’, hatta ‘gerçekçilik...
Devamını Oku

Erdoğan’a “Reisim” diye seslenen eski CHP’li Milas adayı kaybetti

birgun.net -
CHP’den ayrılıp AKP’den Muğla Milas Belediye Başkan Adayı olan Barış Saylak seçimi...
Devamını Oku

Moody’s’den ‘döviz rezervi’ uyarısı

birgun.net -
Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin döviz rezervlerindeki düşüşün kredi notu açısından negatif olduğu...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi