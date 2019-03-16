16.03.2019
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İmamoğlu: Birinci sırayı çocuklara veriyorum

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Seçim çalışmalarını sürdüren CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, “Birinci sırayı çocuklara veriyorum. Çocukların o pırıl pırıl gözleriyle gelip, hiçbir şey talep etmeden, karşılıksız size kucak dolusu sarılıp sonra ‘iyi ki seçilirsiniz’ diyor ya bunun tarifi yok” dedi.

Ekrem İmamoğlu, Maltepe’de bir otelde Doğu Karadenizli vatandaşlar, sivil toplum kuruluşları, kanaat önderleri ve iş insanları ile buluştu. İmamoğlu buradaki programının ardından Maltepe Altayçeşme’de bulunan Yaşar Kemal Kültür Merkezi temel atma törenine katıldı.

“PARTİMDEN HİÇ TALİMAT ALMADIM”

Oteldeki toplantıda İmamoğlu, sözlerine, “Maltepemiz çok güzel işlere imza attı, atmaya da devam edecek” diyerek başladı. İmamoğlu, “5 yıllık belediye başkanlığım süresince partimden hiç talimat almadım. Şöyle talimat almadım elbette ki bizim partimize sorumluluklarımız var o ayrı bir şey. Orada talimat alırız ama sahada belediyecilik yaparken ‘Ya İmamoğlu, şöyle yanlış bir iş gelmiş ama onu yap kardeşim’ Böyle bir talimat almadım. Ya da ‘senin önüne şöyle bir doğru iş gelmiş ama imzalama onu beklet kardeşim.  Bizden haber bekle’ şeklinde de bir talimat almadım. Değerli dostlar niye alalım ki?” dedi.

KAÇAK CAMİ YAPTIM

“Hayatımda ilk kez kaçak bir şey yaptım, kaçak cami yaptım”  diyen İmamoğlu, “Kaçak camiye başlayın, dedim. Bağış yapanlar var, bizler katkı sunuyoruz. Hızlı da başlattık. Gelirler, giderler. 8-9 ayda bitirdik buraya kadar sorun yok. Cami bitti adını da Kuvay-ı Miliye Cami koyduk. Çünkü, o ruhla yaptık” ifadelerini kullandı. Camide bayram namazı kılınması talimatını verdiğini ancak imam bulamadıklarını anlatan İmamoğlu, “Bir başkan vekili bana yazmış, ‘Başkanım imam yok’. Zaten sorun orada ‘müftülük imam vermiyor’ dediler. Niye? dedim. Cami kaçakmış, dediler. Camilerin yarısı kaçak ben biliyorum yani. Bitmemiş camiye imam veriyorsunuz da, buna neden vermiyorsunuz?” dediğini aktardı.

Maltepe’nin çok özel ve güzel bir yer olduğunu anlatan İmamoğlu, “Ben de 6-7 yıl Kadıköy Göztepe’de yaşadım. Sahili ile buranın tadı çok güzel. Buranın tadının, güzelliğinin daha da artması için çok hassas oylar kullanacağız” dedi.

İmamoğlu, “Avcılar’da da dedim, bana oy vermeyenin elleri titreyecek oy atarken. Versem mi vermesem mi? ‘Bu adam iyi bir adam keşke oy versem, acaba vermesem mi diye sandığın başında çok tereddütlü davranacak. Siz bu sürecin kahramanları olacaksınız” dedi.

“ÇOCUKLARI EŞİTLEMEYE GELİYORUM”

Buradan Altayçeşme’de bulunan Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nin temel atma törenine giden İmamoğlu’nu burada da kalabalık bir grup karşıladı. İmamoğlu, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Şu omuzlarıma öyle sorumluluklar yüklüyorsunuz ki inanılmaz. Ama birinci sırayı çocuklara veriyorum. Çocukların o pırıl pırıl gözleriyle gelip, hiçbir şey talep etmeden, karşılıksız size kucak dolusu sarılıp sonra ‘iyi ki seçilirsiniz’ diyor ya bunun tarifi yok. Öyle bir sorumluluk yüklüyorlar ki, o zaman diyorsun ki, ‘Ben bu şehrin çocuklarına hizmet etmeliyim. Ben bu şehirde Maltepe’deki Kadıköy’deki, Sultanbeyli’deki, Başakşehir’deki, Bağcılar’daki çocukları eşitlemeye geliyorum. Aynı seviyede hizmet sunmaya geliyorum. Çocuklar çok önemli, kadınlar ikinci sırayı kadınlara veriyorum. Toplumun kaygılarını yürekten sezen ve inanın öyle güzel duygularla sahiplendiniz ki dünyanın en değerli duygularıyla beni besliyorsunuz. Herkese sevgilerimi saygılarımı sunuyorum. Biz bu şehirde kadınların hayatta eşit bir biçimde var olmalarını bu şehri onlar için güvenli bir hale getirmeyi, çağdaşlığı, her koşulda eşit bir şekilde yürütmeyi sağlamayı, bu güzel ortamı İstanbul’un her köşesiyle kadınlara uygun bir şekle sokmayı var etmeye geliyoruz. İstanbul’da çocuklar ve kadınlar mutlu değilse bu şehirler mutlu olamaz.”

“CHP’Lİ OLMAKTAN GURUR DUYUYORUM”

İmamoğlu, “İnanın her yerde söylüyorum ben Cumhuriyet Halk Partili olmakla gurur duyuyorum. Ben CHP evladıyım. Ancak şunu söyleyeyim, bu kardeşiniz herkese eşit davranırken, tüm partililerin oyunu isteyip, herkese hizmet ederken, ilk saygı duyması sahiplenmesi gereken de CHP’lilerdir. Yani biz partizanlığı bu şehirde bitireceğiz. Boğdular bizi partizanlığa boğdular, çok kötü yaptılar, insanları ayırdılar. Talimat aldılar. Yapılacak işleri yapmadılar, yapmayacak işleri de yaptılar. Hata üzerine hata yaptılar. Sonra ‘ihanet ettik’ dediler. Biz bu şehre artık ihanet edilmesini istemiyoruz, ne ihanet edeceğiz ne de edene müsaade edeceğiz” şeklinde konuştu.

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