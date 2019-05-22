İmamoğlu: Bu gerekçeli karar dediğimiz şey tam bir gerekçesiz karar

YSK’nin 31 Mart yerel seçimleri ile ilgili verdiği iptal ve yenileme kararının gerekçelerini açıklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, katıldığı TV programında değerlendirmelerde bulundu.

İmamoğlu, konuşmasında YSK’nin gerekçeli kararı ile ilgili “Bu gerekçeli karar dediğimiz şey tam bir gerekçesiz karar. Sıfır gerekçe. Dağ fare doğurdu” dedi.

Geçtiğimiz gün Ahmet Hakan’ın sunduğu canlı yayının erken bitirilmesine yönelik konuşan İmamoğlu “Benim elimde pano var anlatım yapıyorum süreniz doldu dedi. Sayın Hakan bana süreniz doldu dedi. Bu programı siz yönetiyorsanız kararları siz mi verirsiniz yoksa rejiyi arayanlar mı yönetir bilmiyorum” ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu, rakibi Binali Yıldırım’la canlı yayın programında tartışma konusunda “Ben her yerde söyledim. Oturalım konuşalım. Bizi millet görse kıyaslasa baksa ne konuşuyoruz. Toplum da daha rasyonel karar verebilme ortamına sahip olsa. Bundan ne zarar gelir.” ifadelerini kullandı. Aynı dakikalarda konuya ilişkin canlı yayında açıklama yapan Yıldırım ise ”Olabilir, bakarız. Tek başıma bir karar veremem” dedi.

YILDIRIM’DAN SÖZLERİNE DÜZELTME

Yıldırım, İmamoğlu ile canlı yayına çıkma davetiyle ilgili sözlerine, verilen aranın ardından, “Tek başıma karar vereceğim dememi partisine soracak diye yayıyorlar, maksatlı yapıyorlar. İki kişinin programa katılmasına bir kişi karar verebilir mi, programa katılacak olan iki kişinin karar vermesi gerekir. İki boyutu var. Birinci boyutu iki adayın kabul etmesi. İkincisi kiminle yapılacağı konusunda karar verilmesi” düzeltme yapmak zorunda kaldı.

İmamoğlu’nun konuşmasının satır başları şu şekilde:

Bana göre hiçbir şey ifade etmiyor. Sadece 100 sayfaya yakınında ilçelerdeki isimler yazılmış. Edebiyat dersinde kompozisyona konu olarak çalışılmamışsa sayfalarca yazarsınız. YSK başkanı olmak üzere şerh yazan kişiler var. Gerekçede seçim iptali için uyumsuzluk görülmemiştir deniyor. Bir başka şerhte ise seçimin iptaline hukuki bir uyarlılık bulunmamaktadır deniyor. Türkiye tarihinde başka böyle bir örnek yok. Sandık kurulu başkanının kamu görevlisi olmaması seçmene yüklenecek bir husus değil. Kendi yaptıkları şayet bir hata ise bundan 16 milyon insanı cezalandırılıyorlar. Hani çalma nerede? Bu ülkenin bütün yöneticileri hem de Ramazan ayında, iftar sofralarında çaldılar dediler. Bu milletin vicdanına sığar mı bu anlayış.



Sonuca tesir etti deniyor ya. Bize bir oran verin rakibim kaç oy aldı, ben kaç oy aldım. 17 gündür bu işe çalışıyorsunuz. Alıp bu sandıkları istatistik olarak döküp neden altına yazmadınız?



Türkiye’de hepimizin vergileriyle bu ülkeye ihanet eden bir kurum vardır: ‘Anadolu Ajansı’



Hemşericilik üzerinden siyaset yapılmasına da karşıyım. Bizim İstanbullu olmayı öne çıkarmamız lazım. İyi yöneticiyseniz herkes sizi sever. Bazı şeyleri siyasileştirmemek lazım. Bazı şeyler üst değerdir



Benim Ahmet Hakan’la şahsi bir sorunum yok. Davet ettiği için teşekkür ederim. Keza ordaki süreç içerisindeki tek tartırma konumuz bir belediye başkanını savunma durumuna geçmesi. Yani ben yanlış anlamayın programdan önce soruları soran bir siyasetçi değilim. Sayın Ahmet Hakan ile de oturduk sorularını cevapladık. Ancak kurumu aklamıyorum. Benim elimde pano var anlatım yapıyorum süreniz doldu dedi. Sayın Hakan bana süreniz doldu dedi. Bu programı siz yönetiyorsanız kararları siz mi verirsiniz yoksa rejiyi arayanlar mı yönetir bilmiyorum. Benden sonra 12’ye kadar yarım saat süre var sonrasında program yok. En azından sözünüzü bitirin Sayın İmamoğlu diyebilirlerdi. Sayın Hakan’ın yaptığı programlar tekrarı yayınlanan programlar. O gün saat gece 2 buçukta yayınlanıyor bunlar. Beni yayınlamadılar. Beni kimden kaçırıyorsunuz?

FETÖ iddialarına yanıt

5 yıldır belediye başkanıyım, 5 yıl öncesi ilçe başkanlığım var. O bahsedilen sistemle hiçbir ilişkisi olan biri değilim. Spor programına çıktı diyorlar. Birçok kuruma gittim. NTV’ye, LİG TV’ye çıktım. TV NET’e çıktım. Yeni Şafak grubunun kanalıydı. Konuk olarak katıldım. Mesleği diyorlar. O zaman da eski bir Trabzonspor yöneticisi olarak davete gittim. Aynaya baksınlar. Kimsenin peşinden gitmedim, kimseden icazet alarak parti değiştirmedim.

Hakkımda açılmış tek bir dava yok Allah’ıma bin şükür. Usulsüzlükler konusunda denetlenmeye her zaman kapım açık. Defalarca teftiş geçirmiş birisiyim. Beylikdüzü Belediyesi’nde defalarca teftiş geçirmiş birisiyim. Aynı konuda 2-3 defa. Rauf Denktaş, Kıbrıs anıtı konusunda. Öğrendim ki aynı kişiyi İç İşleri bakanlığı aynı kişiyi yeniden yollamış. Ekrem İmamoğlu döneminde tüm dosyalar incelensin diye. AK Parti’nin Mersin Milletvekili. Benden önceki dönemleri de teftiş edin. Öküz altında buzağı aramak. Böyle olmaz.

Ben adaletin demokrasinin olmadığı yerde nefes alamam. Adaletin, demokrasinin olmadığı yerde çocuklarımın yaşamasını istemem. Benim mücadelem adalet demokrasi. Göreceksiniz haksız yere 16 milyonun elinden alınan emaneti bize teslim edecekler.

İBB’de israf