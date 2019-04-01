İmamoğlu: Bütün CHP’lileri seçim kurullarında nöbete davet ediyorum

Resmi olmayan rakamlara göre Millet İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu yaşanan gelişmeler üzerine basın açıklamasında bulundu.

İmamoğlu ve Kaftancıoğlu, AKP’liler tarafından dile getirilen hile ve usulsüzlük yapıldığı iddialarına yanıt vermek için kamera karşısına geçti. İmamoğlu ilk olarak sözü alarak, “Bütün CHP’lileri seçim kurullarında nöbete davet ediyorum. Hep birlikte nöbetteyiz. Yıldırım’ın samimiyetini sorguluyorum” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu’nun konuşmasından satır başları şöyle:

İlginizi çekebilir: "Seçmenler oy kullandıkları sandıktaki sonuçları takip etsinler"

Şu anda geçersiz oylara göz dikilmiş durumda. 2014 verilerinde 400 binin üzerinde olan geçersiz oy var; şu an 300 bin civarında. Seçmen sayısı artmış olmasına rağmen daha az geçersiz oy var

Sandık tutanağı tutulurken somut bir şey üzerinden itiraz yapılıyorsa ama koca İstanbul’da her sandıkta geçersiz oylar tekrar sayılacak gibi bir süreç ortaya koyulursa beyinler bulanır, gözler buna inanmaz

Bu konuyu 300 bin geçersiz oy üzerinden biz seçimi kazanırız iddiası ortaya koyarak manipülasyon oluşturmak tamamen yanlıştır. Uygulanmış bir model değildir. Sandığı baskı altında tutmalarını doğru bulmuyorum

İlçe Seçim Kurullarında ilginç uygulamalar var. Nöbetçi olarak kalınmasını istemiyorlar, biz nöbet tutarız. Efendim, ‘Bize güvenmiyor musunuz?’ diyorlar; onu sonra konuşuruz!

Biz tereddütleri gidermek zorundayız. Orada bulunan arkadaşlarım asla oraları terk etmeyecek. Zihinlerimizde soru işareti bırakılmayacak. Teminatımız YSK’dır

İBB’nin saygın çalışanlarına ve emekçilerine seslenmek istiyorum. Hiçbir siyasi iradenin emrini kabul etmeyiniz! Biz görevimize başlayana kadar rutin hizmetlerinizi yerine getiriniz

Şu an görev yapanlar emanetçi insanlardır. Göreceksiniz, uyumlu olarak çalışacağımız bir dönemimiz olacak. Önümüzdeki birkaç günü çok sağlıklı değerlendirin. Baskı altında hissederseniz biz buradayız

Ülkemizin bu gündeminin netleşmesi adına Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a da dileklerimi ilettim. Kendilerinin sürece katkı sunmalarını talep ediyorum. Bu kentin geleceği adına ve 16 milyon insan adına bir taleptir

Kaftancıoğlu, belgeleri belgelerle çürüttü

İmamoğlu’nun ardından sözü alan Kaftancıoğlu, “Biz İstanbul’da sandığa azalmış olan güveni yeniden tesis etmek istedik, seçimi kazanmak kadar önemliydi. Görevlilerimiz kimsenin oyunu çalmadığımız gibi bize verilen bir oyun da gitmemesi için çaba gösterdik. Verileri girerken oldukça rahattık. Dünden itibaren özellikle sosyal medya birtakım tutanaklar üzerinden algılar oluşturulmaya çalışılıyor. İstanbul’daki tüm ıslak imzalı tutanaklar elimizde. İki somut örnek veriyorum… Bağcılar’da 1212 nolu sandık AKP’nin oyu 132 iken YSK’nin sistemine 1 oy girildiği rivayetleri var. Sandık başında maddi bir hata olmuş ancak anında düzeltilmiş, sistemde de kayıtlı. 2004 nolu sandıkta 201 oyları varken bunun yazılmadığı söyleniyor. CHP 151, AKP 123 şeklinde ıslak imzalı tutanakta var. Bizlere güvenmeye, ıslak imzalı tutanakları takip eden örgütümüze güvenmeye devam edin. Sonuç ne olursa olsun kendilerine en doğru sonucu vereceğimizi bilin” ifadelerini kullandı.

Sahte hesaplara itibar etmeyin

Resmi Twitter hesabından açıklama yapan İmamoğlu, “Adıma açılmış sahte hesaplara itibar etmeyiniz. Birilerinin amacı bilgi kirliliği oluşturarak insanların zihinlerini bulandırmak olabilir ancak biz süreci sağduyuyla çok hassas bir üslup ve çalışma ile yönetmekte ve gelişmeleri resmî hesaplarımızdan kamuoyu ile paylaşmaktayız.

Islak imzalı tutanaklarla tüm oylar özenli bir şekilde kayıt altına alındı. İlçe Seçim Kurullarındaki tüm oyların da takipçisiyiz. Hiçbir arkadaşımız oy çuvallarının toplandığı alanları terk etmeyecek, destek olmak isteyen herkesi de bu noktalarda nöbete davet ediyorum.” ifadelerini kullandı

Adıma açılmış sahte hesaplara itibar etmeyiniz. Birilerinin amacı bilgi kirliliği oluşturarak insanların zihinlerini bulandırmak olabilir ancak biz süreci sağduyuyla çok hassas bir üslup ve çalışma ile yönetmekte ve gelişmeleri resmî hesaplarımızdan kamuoyu ile paylaşmaktayız. — Ekrem Imamoglu (@ekrem_imamoglu) April 1, 2019