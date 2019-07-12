24 C
Istanbul
12.07.2019
Anasayfa GÜNCEL İmamoğlu: Cumhurbaşkanı'na görüşme talebimizi ilettik

İmamoğlu: Cumhurbaşkanı’na görüşme talebimizi ilettik

birgun.net birgun.net

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Anıtkabir ziyaretinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu makamında ziyaret etti. Basına kapalı olan ve yaklaşık 1 saat süren görüşme sonrası İmamoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a görüşme talebini resmi olarak iletip, iletmediği sorulan İmamoğlu, “İlk gece bu diyaloğu kurmak istediğimi beyan ettim. 6 Temmuz’da kendilerine, makamlarına talebimizi yeniledik. 2 gün sonra da yazılı talep gönderdik. Bugün de Ankara’da olacağımızı bilgi olarak yazdık. Müsait oldukları zaman diliminde konuşup, İstanbul’un brifingini kendilerine sunacağız” diye konuştu.

Başkan İmamoğlu, belediye iştiraklerine yönetici atamalarıyla ilgili soru üzerine, bir an önce görevlerine tam motivasyonla eksiksiz başlama çabası içinde olduklarını söyledi. “İstanbul’da bütçenin 3’te 2’si neredeyse şirketlerimizde” diyen İmamoğlu, şunları kaydetti:

“Şirketlerle ilgili şu anda anlaşılmaz bir direnç yaşanıyor. ‘Biz istifa ettik’ diyen genel sekreter ve yardımcıları 10 kişi İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin en önemli iştiraklerinin yönetim kurulu başkanı. Bu nasıl istifa? Bu millet bizden hesap soracak. ’23 Haziran seni seçtim, benim malımı korudun mu?’ diyecek. Ama biz oraya yönetim atayamıyoruz. Genel kurul çağrısı için noter tebliğleri yapıyoruz. Maksimum süreler kullanılıyor. O zaman diliminde ne olacağını kestiremiyoruz. Ağustosun sonuna doğru tarihler veriliyor. Dolayısıyla ben 10 şahsa ve diğerlerine diyorum ki milletin malının üstüne oturdunuz, 6 aydır bu tartışmalar yüzünden bence hakları olmayan maaşlar alıyorlar. Çıkartırız da onun bedelini. Hakları olmayan maaşları aldıkları gibi ne şekilde yönettiklerine dair bilgi sahibi değiliz. Millete ait 60 milyara varan İstanbul konsolide bütçesinin 40 milyara yakınını yöneten kişiler, şu an bizim ekibimizdir değildir. Bir an önce görevlerinden istifa etmelerini istiyoruz. Ona göre genel kurulları yapmamızı ve bir an önce vatandaşa hesap vereceğiz.”

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,296AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

İmamoğlu: Cumhurbaşkanı’na görüşme talebimizi ilettik

birgun.net -
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Anıtkabir ziyaretinin ardından CHP Genel Başkanı...
Devamını Oku

Mimarlar Odası Ankara Şubesi: ODTÜ Rektörlüğü vakfın üzerinde olan araziyi mi KYK’ya verdi?

birgun.net -
Mimarlar Odası Ankara Şubesi, ODTÜ’de yapılması planlanan ve günlerdir tüm kamuoyunun tepkisine...
Devamını Oku

Hasankeyf için geç değil

birgun.net -
DİLEK YEĞİN“Hasankeyf için geç değil” kampanyası kapsamında...
Devamını Oku

Yargı mücadelesini kazanan Karakurt, ihraç edildiği belediyeye davul zurnayla döndü

birgun.net -
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ndeki görevinden ihraç edilen İlhan Karakurt, 42 ayın ardından yargı...
Devamını Oku

CHP sözcüsü Öztrak: Başkanlık konuşulacaksa ABD başkanlık sistemini tartışalım

birgun.net -
CHP Sözcüsü Faik Öztrak açıklamalarda bulunuyor. Öztrak'ın açıklamalarından başlıklar...
Devamını Oku

Dokuz Eylül Güzel Sanatlar Fakültesi Kültürpark’a taşınıyor

BİRGÜN İZMİR -
BERKAY SAĞOLGeçtiğimiz günlerde ‘depreme dayanıklı olmadığı’ gerekçesi ile Tınaztepe’ye...
Devamını Oku

İngiltere Körfez’e ikinci bir savaş gemisi daha gönderiyor

birgun.net -
Sky News'in haberine göre, İngiliz hükümeti Körfez'e HMS Duncan isimli ikinci bir...
Devamını Oku

4 soruda S-400: S-400 nedir? Neden Türkiye’de? ABD ve NATO neden istemiyor? Bundan sonra ne olacak?

HABER MERKEZİ -
Rusya'dan satın alınan S-400 hava savunma sistemi birçok soruyu da beraberinde getirdi....
Devamını Oku

Prof. Dr. Nurdoğan Rigel’e öğrencilerinden destek

birgun.net -
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri, öğrencisine düşük not vererek sınıfta kalmasına neden...
Devamını Oku

Serena bir ilki daha başarmak istiyor

birgun.net -
ABD'li tenisçi Serena Williams, Wimbledon'da tek kadınlarda  şampiyonluğa ulaşması halinde başarılarla dolu...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi