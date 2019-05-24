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25.05.2019
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İmamoğlu FT’ye konuştu, CNN’e ‘CNN Türk’ü denetle’ çağrısı yaptı

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“CNN Türk İstanbul seçimlerinde taraf tuttuğu için eleştiri dalgası altında” başlıklı haber yayımlayan İngiliz ekonomi gazetesi Financial Times (FT), kanalın iktidar lehine, muhalefet aleyhine yayın yaptığına dair suçlamalara yer verdi. Gazeteye konuşan İmamoğlu, CNN’e isim hakkını kullandırdığı CNN TÜRK’ü denetlemesi çağrısı yaptı.

Sputnik’in aktardığına göre, ABD Başkanı Donald Trump tarafından ‘yalan haber medyası’ diye sürekli hedef alınırken kendisini ‘ifade özgürlüğünün başsavunucusu’ olarak sunan CNN, Türkiye’deki uzantısı CNN TÜRK’ün AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yanlısı yayın yaptığına dair şikayetler yüzünden Batı medyasında haber olmaya başladı. Son olarak Financial Times, ‘CNN TÜRK tekrarlanacak İstanbul seçimlerinde taraf tuttuğu için eleştiri dalgası altında’ başlıklı bir haber yayımladı.

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Amerikan medya devinden Erdoğan’la yakın ilişkileri olan Demirören Holding tarafından satın alınmasından beri CNN TÜRK’ün taraflı yayın yaptığı suçlamalarına yanıt vermesinin talep edildiğine dikkat çeken Financial Times, İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinin iptal edilmesiyle mazbatası elinden alınan CHP’li aday Ekrem İmamoğlu’ndan da görüş aldı.

“Eskiden CNN TÜRK herkese eşit mesafeden davranan bir merkez medya organıydı” hatırlatmasında bulunan İmamoğlu, bugünse CNN Türk’ün AKP’nin kampanyası hakkında kendisininkinden çok daha fazla yayın yaptığını söyleyerek “Bizim anlaşıyımızda CNN TÜRK artık merkez medya organı değildir” vurgusu yaptı. 

İmamoğlu, Atlanta merkezli CNN’e isim hakkını kullandırdığı CNN TÜRK’ün yayıncılık standartlarını denetlemesi çağrısı yaparak “Kendi isimlerini taşıyan şirketin Türkiye’de nasıl hareket ettiğini, nasıl haber verdiğini takip etmeleri gerekir” dedi. 

Financial Times, Son olarak İmamoğlu’nun konuk olduğu Ahmet Hakan’ın ‘Tarafsız Bölge’ programında düşmanca tavır sergilemek ve söz AKP’li belediyenin israflarına geldiğinde erkenden bitirmekle suçlanan kanalın iddiaları reddettiğini hatırlattı.

İmamoglu ise gazetecilerin istedikleri soruyu istedikleri şekilde yöneltmelerine izin verilmesi gerektiğini söyleyerek ekledi: “İstanbul nasıl yönetilmiş, bunu konuşma fırsatım olsun isterdim.” 

Ekonomi gazetesi, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Türkiye’den gelen eleştiriler, kendisine sürekli ‘yalan haber tellalı’ diye çatan Donald Trump’ın ağır baskısı karşısında basın özgürlüğü kampanyacısı olarak konum alan CNN için utandırıcı. Kanal geçen yıl Beyaz Saray’a basın toplantısında ABD Başkanı ile atışmasının ardından muhabiri Jim Accosta’nın akreditasyonunu iptal ettiği için dava açmıştı. Sonrasında Beyaz Saray geri adım atıp akreditasyonu iade etmişti.” 

‘FOXTV, ABD’DE TRUMP YANDAŞI, TÜRKİYE’DE MUHALİF’

Financial Times, şu gözlemde de bulundu:

“Beklenmedik bir tersyüz oluşla ABD’de Rupert Murdoch’ın Fox News’u Trump yönetiminin ateşli bir savunucusu olarak görülürken, Türkiye’de Erdoğan ile hükümetini sert dille eleştiren az sayıdaki kanaldan biri Fox’un Türkiye’deki kolu.”

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