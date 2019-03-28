İmamoğlu: Gezi Parkı korunmalı, Taksim Meydanı için yeni proje hazırlayacağız

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, seçilmesi halinde Taksim Meydanı için yeni bir proje hazırlayacaklarını, Gezi Parkı’nın ise korunacağını söyledi.

BBC Türkçe’den Mahmut Hamsici’ye konuşan İmamoğlu’nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

‘Gezi Parkı korunmalı’

“Bir kere oradaki parkın korunması, kesinlikle en doğrusu. İkincisi, orada gerçekten çırılçıplak bir meydan üretildi yani bir beton denizi gibi bir şey ve gerçekten şehrin kimliği olan bir meydan, şu anda kimliksiz bir meydana dönüştü.

‘Kanal İstanbul kaos yaratacak bir proje’

Bazı projeler yerinde revizyon gerektirebilir. Bazı projeler gerçekten şu anda bir öncelik olmayabilir çünkü öyle ya da böyle bir ekonomik sorun da yaşıyor ülke, şehir de aynı şekilde.

Bu anlamda çok çelişmek istemiyoruz ama örneğin Kanal İstanbul, bizim de zihnimizde çok olumsuz tarafı olan, kaldı ki İstanbul’un şu anda tüm sürecini alabora edecek, bir kaos yaratacak bir proje. Dolayısıyla bu işte aklı, mantığı ve bilimi konuştururuz asla bir siyasi inat vesaireyi zerre kadar sürece katmayız.

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Şu anda bir rezervimiz, yoğun bir rezervimiz aslında biraz Kanal İstanbul üzerinde duruyor diğer tarafları biraz daha revizyonla yürütülebilecek şeyler.”

‘HDP’li seçmenle olağanüstü bir bağ kurduğumuzu düşünüyorum’

Daha önce yaptığı, “HDP’li seçmenle ortak bir dil yakalamışsak ne mutlu bana” açıklaması hatırlatılan İmamoğlu, “Bu dili yakaladığını düşünüyor musunuz?” sorusuna şu cevabı verdi:

“İnanılmaz. Ve bu ortak dil o kadar aslında gerçekçi ve bu vatanın, bu memleketin, bu ülkenin lehine ki. Belki de en böyle, nasıl diyeyim, en istekli kitle. Sanıyorum bir samimi geçiş yakaladık ve HDP’li seçmenle olağanüstü üst seviyede bağ kurduğumuzu düşünüyorum. Zira bu şehirde 16 milyon insan var, hiçbiri birbirinden farklı değil.”

‘Anketlerde öndeyiz’

“(Anketler) Tam beklediğimiz gibi. Özellikle son dönemde, ben sahada nasıl bir karma yapıyı görüyorsam anketlere yansımış durumda, iyi durumdayız. Biz kesinlikle öndeyiz. Başka anketler de var elimizde, kendilerine yaptırdıkları anketleri de görüyoruz.”

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‘Seçim gecesi zafer edasıyla kutlama yapmayacağız’

İmamoğlu, seçimleri kazanmaları durumunda 31 Mart gecesi “zafer edasıyla” bir kutlama yapmayacaklarını da söyledi:

“Seçimleri bir zafer edasıyla kutladığınız an, toplumda size oy vermeyenlerin gönlünü o kadar çok kırıyorsunuz ki ve bu, başka kırılganlıklar, başka yaralar açıyor. Bunun da tek yöntemi, o gece herkes sessiz sedasız evine gitsin, ama bir gün sonra 16 milyon insan birbirini kutlasın, beni kutlasın, kendini kutlasın, yani bir bütüncül kutlamadan bahsediyorum.”

‘Gerekirse tabii ki Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ziyaret ederim’

Ekrem İmamoğlu’nun seçim kampanyası döneminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyareti bazı kesimlerden övgü, bazı kesimlerdense tepki almıştı.

İmamoğlu, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tekrar ziyaret eder misiniz?” sorusuna ise “Gerekirse tabii ki” cevabını verdi ve ekledi:

“Bir devlet protokolü noktasında biz şuna gitmeyiz, buna gitmeyiz, bunlar bitsin istiyoruz zaten. İlk Anıtkabir’i ziyaret edeceğim. Göreve talipken yapmıştım, Fatih Sultan Mehmet’in kabrini ziyaret etmiştim, gene yapacağım.”