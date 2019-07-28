İmamoğlu görüşme talebini hatırlattı, Erdoğan yanıt verdi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, 15 Temmuz etkinliklerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a görüşme talebini hatırlattığını söyledi. İmamoğlu, bu hatırlatma üzerine Erdoğan’dan “Arkadaşlarım planlıyorlar” yanıtı aldığını açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, partisinin Afyon’da düzenlediği CHP Belediye Başkanları Çalıştayı’na katıldı. İmamoğlu, çalıştayda bazı gazetecilerle bir araya geldi.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre; 11 büyükşehir belediye başkanı olarak ilk toplantıyı İstanbul’da başlatmak üzere hızlıca işbirliği kararı aldıklarını anlatan İmamoğlu, “gerçek anlamda Türkiye’ye mesaj veren politikalar üretmek” istediklerini söyledi.

“Örneğin Türkiye’deki mevcut mülteci sorunuyla ilgili politikamızı açıklayacağız” diyen İmamoğlu, 15 Temmuz törenlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “görüşme talebini” hatırlattığı Erdoğan’dan “Arkadaşlarım planlıyorlar” yanıtını aldığını anlattı.

Görüşme talebine ilişkin olumsuzluk hissetmediğini söyleyen Ekrem İmamoğlu, “İstanbul’u konuşmak istiyoruz. Türkiye normalleşsin, kızgın demiri soğutmak diyorsak bunun yöntemi diyalogtan geçer. Çabamız o yönde” dedi.