20.9 C
Istanbul
27.05.2019
Anasayfa SİYASET İmamoğlu: Güler yüzümüzle çıldırtmaya geldik

İmamoğlu: Güler yüzümüzle çıldırtmaya geldik

birgun.net birgun.net

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, “23 Haziran’dan sonra da İstanbul’un en adil, en demokrat belediye başkanı olmaya devam edeceğim,” dedi

Ekrem İmamoğlu, seçim turuna dün akşam Kartal’da devam etti. Cumhuriyet Mahallesi’nde düzenlenen Kartal Erzincan Refahiye Orçul Dernekleri Futbol Turnuvası kupa törenine gitmek isteyen İmamoğlu, yoğunluk nedeniyle kupa törenine katılamadı.

Seçim otobüsünün üzerinden yurttaşlara hitap eden Ekrem İmamoğlu, “İnsanlar kavgadan, gürültüden, kötü dilden bıktı. Çocuklarımız geleceğe umutla bakmak istiyor. Milletimiz bizlerde umut gördüğü için bize oy verdi, bizi seçti, bizi sevdi. Demokrasi sürecine darbe vurmaya kalktılar, kumpas kurdular. Siyasi irade böyle istedi diye böyle bir karar vereceklermiş. Bizler, Cumhuriyetin, demokrasinin ve Atatürk’ün sevdalılarıyız. 31 Mart’tan sonra, alınan bu karara rağmen onlar kavga beklediler ama biz dedik ki, ’16 milyon İstanbullu oyuna gelmeyecek. Sizleri sevgileriyle, saygılarıyla ve demokrasiye olan inançlarıyla sandıkta mağlup edecek. Yine sandıkta yenecek.’ Bu kardeşiniz çok çalışacak. Seçimden sonra da çalışacak. 23 Haziran’dan sonra da İstanbul’un en adil, en demokrat belediye başkanı olmaya devam edeceğim,” diye konuştu.

ÇILDIRTMAYA GELDİK

“Sadece 18 günde, öğrencilerin AKBİL’lerini 40 TL’ye indirdik” diyen İmamoğlu, “Suyu ucuzlattık. İndirimle beraber her hanenin cebine yılda 2 bin TL’ye yakın kazanç sağladık. Ekonominin zora düştüğü şu günlerde, her haneye katkı sunmanın keyfini yaşıyorum. Kıskansalar da patlasalar da çatlasalar da biz yaptık kardeşim. 18 günde yaptıklarımıza bu kadar kıskançlık duyuyorlarsa, bin 800 günde yaptıklarımıza bunlar çıldıracak. Olsun. Biz, rakiplerimizi, hizmetlerimizle, güler yüzümüzle, samimiyetimizle, saygı, sevgi, ahlak ve vicdan anlayışımızla çıldırtmaya geldik onları” şeklinde konuştu.

İlginizi çekebilir:  Akşener: YSK'nin açıkladığı şey gerekçeli karar değil darbe bildirisidir

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

10,185AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Akar: S-400 anlaşması imzalandı ve bitti

birgun.net -
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Habertürk'te soruları yanıtladı. S-400 tartışmasına değinen Akar,...
Devamını Oku

Adıyaman’da trafik kazası: 1’i ağır 3 yaralı

birgun.net -
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri ağır 3 kişi yaralandı.
Devamını Oku

Dostlar Müzik Topluluğu’ndan Beşiktaş konseri: #HerŞeyÇokGüzelOlacak

birgun.net -
Dostlar Müzik Topluluğu, ‘Her şey çok güzel olacak’ demek için 28 Mayıs...
Devamını Oku

Samsun’da kaybolan 1.5 yaşındaki Ecrin’in cansız bedeni ormanlıkta bulundu

birgun.net -
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde evinin önünde oyun oynarken kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın...
Devamını Oku

Gazeteci Levent Gültekin’e ‘FETÖ’ soruşturması

birgun.net -
Gazeteci Levent Gültekin, FETÖ soruşturması kapsamında 'şüpheli' olarak savcılığa ifade verdi. Gelen...
Devamını Oku

Samsun’daki IŞİD operasyonunda gözaltına alınan zanlıların hepsi serbest

birgun.net -
Samsun'da, IŞİD'e yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 zanlı serbest bırakıldı.  
Devamını Oku

YSK, AKP’nin ‘Maltepe’ başvurusunu reddetti

birgun.net -
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), AKP'nin Maltepe seçim merkezi olarak belirlenen Türkan Saylan...
Devamını Oku

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek

birgun.net -
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada sabit kira ödemeli sertifikanın 1 yıl...
Devamını Oku

Binali Yıldırım, takipçi kazanmak için Meclis Başkanı’nın hesabını kendi üstüne yaptı

birgun.net -
AKP'nin 31 Mart yerel seçimlerini kaybeden İstanbul adayı Binali Yıldırım, Twitter'da Meclis...
Devamını Oku

Sabahattin Önkibar’a saldıranlar serbest!

birgun.net -
Gazeteci Sabahattin Önkibar'a saldırıyla ilgili soruşturma kapsamında yakalanan 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi